Kuldmuna digižürii esimees Irina Piiskoppel: Üleküllastunud infomaailmas mängivad rolli kvaliteet, terviklahendused ja reaktiivsus

Lisaks tegelen endiselt ka digistrateegiate väljatöötamisega - aitame klientidel paika panna eesmärke ja sihtrühmi, analüüsida sihtrühma teekonda ning kuidas sihtrühma tabada. Kõige selle kõrval arendan ka oma meeskonda. Meil toimuvad regulaarsed n-ö digitunnid, kus võtame konkreetse digiteema ette ja räägime selle lahti. Hoian meeskonda toimuvaga ja muudatustega kursis.

Millised on Sinu hinnangul tänapäeval kõige suuremad digivaldkonna väljakutsed?

Ma tunnen, et päris mitmed ettevõtted vajavad uuemat ärimudelit, et minna offline ärimudelist eemale ja rohkem modernse digimudeli poole. Inimene tahab saada infot kohe, siin ja praegu, ükskõik, mis seade käepärast on. Viimasel ajal on inimesed nii kannatamatud. Maailm muutub ja me ise muutume ning elutempo on oluliselt kiiremaks muutunud, millele peab vastama.

Kõik ettevõtted võiksid mõelda selle peale, kuidas olla õigel hetkel inimese jaoks kättesaadav. Inimesed kirjutavad väga palju juba lihtsalt Messengeri, keegi ei kirjuta meile ega helista. Üha rohkem tuleb chatbot'e, mis aitavad inimestel minimiseerida aega, mis kulub Messengeris elementaarsetele küsimustele vastamiseks. Väga paljud uued ettevõtted juba alustavad teistmoodi. Neil võib olla isegi lihtsam seda teha kui vanal ja kogenul ettevõttel ümber lülituda. Minu arust on selle juures päris korralik väljakutse, kuidas kõikides digikanalitest (nii ostetud kui ka omatud) terviklikku lahendust luua, et see vastaks tänapäeva inimeste nõudmistele ja ootustele.

Mis Sa ise näed, millised on peamised digilahenduste kitsaskohad?

Ma arvan, et peale tervikliku lahenduse loomist on ka kvaliteet kindlasti oluline. Digikanalites kiputakse just kvaliteeti unustama. Mõeldakse, et mida orgaanilisem sisu, seda paremini läheb. Ma arvan, et siin peab ikka väga hea balanss olema. Ma hindan kvaliteetset sisu oluliselt rohkem ja arvan, et see kannatab. Lisaks sellele ma tunnetan vähemalt Eesti kontekstis, et veel ei ole lähenemine ja mõtlemine digital first ja mobile first niivõrd levinud. Teleklippide kohandamine online jaoks ei ole okei. Klipi filmimisel võiks kohe mõelda, kuidas seda klippi on võimalik luua lähtuvalt online kanalite spetsiifikast ja formaatidest. Aga see on positiivne, et me vaikselt liigume selles suunas.