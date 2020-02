Kuldmuna žürii esimees Priit Mikk: rutiin selles töös puudub, pigem tekib rutiin sellest, et rutiini ei ole

Neid on palju, aga reeglina jäävad meelde need, kus tuled keerulisest situatsioonist välja. Tegelikult ka sellised projektid, mis kestavad rohkem kui üks päev, kus on mingisugune pikem eellugu või ettevalmistus. Reeglina oleme seda teinud sisekommunikatsiooni projektide puhul, kus kaasame hästi palju oma töötajaid programmi ettevalmistamisse. Näiteks seesama Telia projekt, kus me mitu kuud valmistasime nendega programmi ette. Need pikemaajalised projektid selle võrra nagu jäävad paremini meelde, et sa näed inimesi, kes on igapäevases töös võrguadministraatorid või klienditeenindajad, aga samal ajal nad oskavad laulda, tantsida ja näidelda. See on äge, kui palju inimestes tegelikult potentsiaali peidus on ja see avaldub selliste projektidega eriti hästi.

Inimesed tegelikult siis tahavad panustada?

Absoluutselt, ja nende projektide puhul tekib teistmoodi seltsielu. Need suured sisekommunikatsiooni projektid on ägedad ja näitavad, mis läheb päriselt inimestele korda. Muidu on see, et kui sa teed tavalise ühepäevase või õhtuse ürituse, kuhu kutsud esinejad, siis see võib ka kõik väga äge olla, aga seal ei teki sellist seotust.

Millised üritused Sulle meeldivad?

Üldiselt mulle meeldivad üritused, mis korduvad aastast aastasse ning mida saab edasi arendada. Näiteks olen kuuendat korda tegemas Latitude59 konverentsi tehnilist poolt. Kuigi kontaktid on selle aja jooksul muutunud, siis meie oleme jäänud. Tore on näha, kuidas see kõik kasvab, Latitude59 on selle kuue aastaga kasvanud meeletult suureks. Selline pikaajalisem koostöö on alati positiivne ja annab ühelt poolt kliendile kindluse, et saate koos kasvada ja koos ettevõtetega areneda ja ei pea iga aasta ilmtingimata hankeid tegema.

Kas seda pinget jälle ei teki, et kogu aeg peab ennast justkui ületama?

Igal juhul peab ennast mingil määral ületama. Näiteks Teliat oleme teinud aastaid ja nüüd jälle rääkisime sellest, et oi, mis nüüd järgmine aasta saab, vot sel aastal oli nii äge üritus. Siiamaani ei ole veel hätta jäänud ja ilmselt ei jää siis ka järgmisel aastal. Ühest küljest olen nõus, et see paneb teatud piirid ette, et sa ei saa korrata asju, vaid pead midagi suutma teistmoodi välja mõelda ja ägedat uuesti teha, aga teistpidi see motiveerib ennast tegema midagi veel võimsamat.

Mis teeb Sinu jaoks ürituse edukaks?