Kuldmuna žüriiliige: valdkonna võtmetrendid on rahvusvahelistumine, vastutustundlikkus ja valitsussuhete kasv

Kristi Hürri: Olen kindel, et igapäevaselt tehakse meil valdkonnas väga palju head tööd. Paljud neist jäävad aga laiemale avalikkusele märkamata. Kas me ise pole sihtrühmaks või tehakse kommunikatsioonitegusid hoopis kogukondade sees, ilma, et need jõuaksidki (või peaksidki jõudma) ajalehtede ja portaalide esikülgedele. Küll aga vääriksid nad sellegi poolest oma loovuse ning eesmärgi saavutamise poolest tunnustust. Ootangi seda, et kõik PR-agentuurid võtaksid oma meeskonnaga väikese hetke ja mõtleksid oma möödunud aasta saavutustele ja esitaksid töid. Soovin, et see konkurss tooks tõesti esile Eesti kommunikatsioonimaastiku vägiteod. Kahju oleks, kui head tööd jäävad tunnustuseta.

Ivo Kallasmaa: Eelkõige ootaks nutikaid ja läbimõeldud integreeritud kommunikatsiooni lahendusi, mida on suudetud igal sammul mõõta ning teha ka järeldusi, mis oli edu kliendile. Kindlasti sooviks näha sel aastal rohkem ka avaliku sektori töid, mida on tehtud in-house.



Kuidas saavutada sel aastal suhtekorralduse kategoorias edu? Millised nõuandeid jagaksite?

Kristi: Kuna Kuldmuna on eelkõige loovusfestival, siis ka PR-kategoorias annab plusspunkte kommunikatsiooniprojekti loovidee. Olgu selleks eriline lähenemine mingi probleemi käsitlusele, uus vaatenurk tootele/teenusele või erilise aktsiooni korraldamine tähelepanu tõmbamiseks. Kindlasti on oluliseks märksõnaks ka sotsiaalselt vastutustundlikud ja lisaväärtusega projektid. Tegevused, mille käigus muudetakse kas kogukondade, ühiskonna või kogu maailma heaolu paremaks. Need on projektid, mis lähevad inimestele korda ja saavutavad juba seeläbi laia kommunikatsioonitoe. Ka turunduskommunikatsiooniprojektide puhul tuleks eelnimetatut arvesse võtta. Uus toode või teenus võib olla küll maailma parima maitsega ja kõige uuema tehnoloogiaga valmistatud, kuid inimesed väärtustavad üha enam ka brändi kultuurilist konteksti ja seda, kas bränd suhestub nendega ka muudel tasanditel - kas neil on samad väärtused ning põhimõtted. Kuidas see kõik peenelt ja mõjusalt välja mängida, ongi kommunikatsioonekspertide igapäevane töö ja väljakutse.

Jonatan: Heal konkursitööl on mõõdetav mõju, mitte üksnes leidlik wow-efekt. Hindan tulemusi, mis on saavutatud planeeritult, süstemaatilise töö ja erinevate tööriistade ning formaatide oskusliku kasutamise tulemusena. Samas kuulub aga hea suhtekorraldaja repertuaari ka ümbritseva keskkonna või olustiku oskuslik ärakasutamine, mida ei saa sageli ette planeerida. Konkursitöö esitamisel tasub kindlasti mõelda, kuidas töö sisu ja mõju arusaadavalt edasi anda - seda nii sõnaliselt kui visuaalselt.