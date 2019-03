Kuldmunale kandideerib rekordarv võistlustöid

Esitatud tööde seast selguvad ihaldatud auhindade võitjad viies põhikategoorias - reklaam, disain, digitaalne reklaam, suhtekorraldus ja üritusturundus. Nende kõrval kuulutatakse välja ka eraldi noortele suunatud Taeva Pesamuna konkursi võitja.

2019. aasta võistlustööde arv kategooriate kaupa:

Reklaam: 325Disain: 234Digitaalne reklaam: 99Suhtekorraldus: 75Üritusturundus: 64Taeva Pesamuna: 56



Märkimisväärselt oli tänavu suurenenud näiteks disainikategooria tööde arv. Žürii esimees Martin Pütsep lausus, et keskmine tase oli tänavu üsnagi kõrge ja esitatud tööde seas jäid silma mitmed noored disainerid.

"Käelised oskused, kunstiliselt kõrge tase ja leidlikkus avaldab muljet mitmes kategoorias ning küllaltki palju on väga hästi vormistatud töid, mis aitab mõnikord vähemalt shortlist'i pääseda. Mis peamine - valikut on. Võitjate valimine saab olema põnev," märkis ta.

Ka suhtekorralduse kategoorias on tänavu konkurents tihe - võistlustöid on möödunud aastaga võrreldes peaaegu kaks korda enam. Žürii esimehe Kristina Seimanni sõnul on aidanud tööde mitmekesisusele kaasa uued alamkategooriad, mis mõeldud just korporatiivkommunikatsioonile.

"Kommunikatsioon kliendiga on alati olnud fookuses ja nii on see jätkuvalt. Seevastu äriliselt on järjest olulisemaks muutunud töö sidusrühmadega, kelle jaoks toodet ja teenust ei tehta, kuid äri mõjutavad. Näiteks tööandja kommunikatsioon on kindlasti teema, mille kohta on tänavu rohkem töid kui kunagi varem. Aga mitte ainult, investorsuhted käivad samuti võistlustöödes pea- või olulise liinina läbi," kirjeldas ta.