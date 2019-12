Kurikuulus Keskerakonna kampaaniameister suundus palgatööle

"Paavol on pikaajaline turundusalane kogemus pea kõigis majandusvaldkondades, seega usun, et ta toob head täiendust nii meie tänaste kui uute klientide nõustamisse. Meie teed läksid pea kümme aastat tagasi küll lahku, aga mul on hea meel, et Paavo on meie tiimiga jälle liitunud ja usun, et saame koos veel palju tähendusrikkaid kampaaniaid teha," kiitis Havas Balticsi juht Mark Eikner oma kunagist äripartnerit Pettaid, kellega koos toonane Idea asutati.

Pettai müüs oma osaluse ja lahkus reklaamiagentuuri Idea Euro RSCG (praegine Havas Creative) juhatusest mais 2009, millega ühtlasi lõppes Idea pikaajaline koostöö Eesti Keskerakonnaga, sest Pettai lõi oma agentuuri Midfield, mille alt ta ise Keskerakonda teenindama hakkas, kirjutab Turundajate Liit oma lehel.

Üks (kuri)kuulsamaid Pettai kampaaniaid oli näiteks K-kohukese reklaam, niisamuti oli tema idee Vabaduse väljakul küttepuude ja kartulite jagamise aktsioon.

Veel paar aastat tagasi käis Pettai endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohtuprotsessis kohtus tunnistusi andmas ja rääkis seal, kuidas Keskerakond erakonnaseadusest kõrvale hiilis ja oma kampaaniaid eraettevõtete laenudega rahastas. Pettai oli kahe kuriteoepisoodi tunnistaja, sest algul sai ta küll kapolt altkäemaksuasjas kahtlustuse (keelatud rahastusele kaasaaitamises), kuid vabastati uurimise alt prokuratuurile olulise info andmise ja abi osutamise eest. Sel aastal rääkis ta nendest skeemidest detailselt Eesti Ekspressile.