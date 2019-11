KUULA | IT-vaatlikkuse kampaania sai oktoobrikuu turundustähe

Žürii liikmete Hanno Kindeli (OMD), Matis Metsala (Adform) ja Anu-Mall Naaritsa hinnangul oli küberturvalisust rõhutanud kampaania näol tegu keerulise ja väga olulise teemaga, mis kõnetas tänu leidlikule fondile, nutikale copyle ja asjalikule ülesehitusele väga laia spektrit Eesti inimestest.

“Naiivsust on küberturvalisuse osas palju,“ tõdes Hanno Kindel, „Ükski selleteemaline kampaania pole liiast.“ Kindlale meeldisid nii üheksakümnendatest pärit kujunduslik font kui slogan. „See kampaania kõnetas, pani mõtlema ja jäi meelde,“ rõhutas ta.

Matis Metsala kirjeldas, kuidas ta testis IT-vaatlikkuse sõnumit oma laste peal, ning oli näha, et lastel sellest eelnevalt suurt aimu polnud. „Ahhaa-moment oli olemas, aga mitte täiel määral. Meediapilt oli lai,“ märkis ta.

Anu-Mall Naarits seevastu tõi välja, et tema 6- ja 11-aastaste laste jaoks oli küberturvalisuse teema veel natuke kauge ja võõras, kuid seevastu jäi lastele telereklaam hästi meelde.

Hnno Kindel rõhutas, et IT-teemad on suurte reklaamiandjate seas fookuses mitte vaid Eestis. Näiteks Suurbritannias on nii Amazon, Facebook, Google ja Apple olnud sel aastal ühed tipp-reklaamijad ka väljaspool internetti. Facebooki välireklaami kampaania oli ka võrreldav RIA teemaga, sest see juhtis inimeste tähelepanu võltsuudiste ohule.

Lsaks IT-vaatlikule jäid saatekülalistele oktoobrikuus silma kullerteenuste Barbora e-poe reklaamid, mis olid hästi integreeritud nii Padjaklubi seriaali kui mitmete instagrami influencerite postitustega.

Kiidusõnu pälvis ka Kentucky Fried Chicken ehk KFC avamiskommunikatsioon Eestis, mis suutis teatud osa inimeste ootusi selle toidukoha suhtes piisavalt üles kütta.