KUULA | Juhid otsivad ärinõustamist üha rohkem öötundidel

Tanja Piha sõnul on mitmes riigis tegutsev Fondia pikalt uurinud oma klientide ostukäitumist ja jõudnud järeldusele, et juriste siiski öösel tööle ei panda. Küll aga on klientide vajadusi ja muresid ette nähes täidetud firma veeb erinevate temaatiliste juhiste ja võimalusega olulist infot endale ka öösel alla laadida. Piha möönab, et see on hetkel parim viis, kuidas hoida õnnelikud nii juristid kui kliendid. Kuid tulevikus pole välistatud ka erinevate tehisintelligentsil töötavate robotite kaasamine.

Huvitava võimalusena pakub Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits välja, et aeg-ajalt võiks B2B firmad oma töötajaid komandeerida nn välikontori tingimustes mõneks nädalaks tööle teise vööndiaega. Näiteks Kariibimere saartele. Seal saaks juristid rahus teha tööd päeval üle interneti, aga olla samal ajal kättesaadavad meie vööndi klientidele öösel.