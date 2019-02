KUULA | Kuidas iglumehed David Beckhamist oma reklaamnäo tegid

Priit Kallase sõnul on nende firma strateegia algusest peale erinenud tavasaunade tootjatest, rõhk pole mitte enese pesemisel, vaid sootuks teistel väärtustel. Nagu aja maha võtmine. Ning müüa sootuks kallima hinna eest, kasumlikumalt. Seetõttu pole neil ka õnnestnud oma saunu seniajani müüa Soome, küll aga Inglismaale, Jaapanisse jm, kus saunatraditsioonid niivõrd üheselt veel juurdunud pole.

Rääkides oma turunduskontseptsioonist tunnistab Kallas, et kõige olulisemaks peab ta kodulehel olevaid tootepilte, mis peavad olema väga professionaalsed. Selleni jõudsid nad läbi ühe oma magamistoa pildi, mis kogus iseseisvalt sotsiaalmeedias üle miljoni vaatamise ja tõi firmale koheselt 1200 hinnapäringut üle ilma.

"See oli esimene kord kui saime storytellingu jõust aru," märkis Kallas. „Selle pealt hakkasime erinevaid süzeesid lavastama." Priit Kallas möönab, et põhimõtteliselt jõuti ka Guy Ritchie'ni ja tema kaudu Beckhamini läbi sotsiaalmeedia, kuid hiljem on rikkaid jalgapallureid nende juurde jõudnud veel.