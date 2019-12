KUULA | Kuidas leida julgust, et alustada oma digiagentuuriga?

Äärmiselt uudishimulikul ja tegusal Katrinil on 9-aastane kogemus digiturunduse alal. Google Analytics, digistrateegiate planeerimine ning nendealaline koolitamine on Katrini leivanumbrid.

Viimased kolm aastat on ta töötanud fleelancerina. Teadmistejanuline Katrin naudib, kui asjad muutuvad, sest saab ise edasi areneda ning teisi õpetada.

Katrin soovitab kasutada meie väikese Eesti turu väiksust. Tema sõnul on Googles esimeseks saamine ajaküsimus. "Mõõda oma tulemusi ja proovi, et iga järgmine kampaania oleks eelmisest edukam, “ jagab Katrin soovitusi.

"Uudisvoos sa võistled ka kasutaja sõpradega. Seega sinu postitus/mäng peab olema huvitavam kui see, et pinginaaber eile abiellus. See ei ole nii, et võistled ettevõtetega, vaid kõikide postitustega,” lisas Katrin.

Lisaks soovitab Katrin, et enne tuleks müüa maha oma tugevused ja siis lisamüügina iga kord midagi juurde õppida. On oluline, et iga kord läheks su teenus aina suuremaks ja laiahaardelisemaks.