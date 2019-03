KUULA | Kuidas pumbata turundusse “steroide”?

Yannick Khayati nimetab kaks peamist kohta. Esimene on seotud uute ideede testimisega. Kui sul on kaks nädalat, 2-3 inimest ja selge eesmärk,mida testida, siis tehke pildid, looge lehekülg, mõelge välja sõnumid ja pange näiteks prooviks 200 eurot võimendusele. Analüüsige tulemusi ja kui need rahuldavad, tõstke panuseid 2000 eurole.

Teine viis on aga toetada konkreetseid kampaaniaid, aidates neil täpse mõõtmisega hoida kokku aega ja raha. "See on aardejaht,"muigab ta.

Ühe põhujusena, miks kasvuturundus tavalise tasapisi hääbuva turunduse kõrvale on tõusnud, usub Khayati olevat turundajate endi laiskuse. "Liiga tihti ei viitsita midagi uut välja mõelda, pigem kopeeritakse olemasolevaid lahendusi," möönab ta Turundusraadios kõneledes.

Yannick Khayati osaleb ka maikuus toimuval Tallinn Marketing Weekil T1 kaubanduskeskuses.