KUULA | Kumb on parem kas Kalevi või sotsiaalministeeriumi reklaam ehk kes pälvis veebruarikuu Turundustähe?

Turundustähe zürii. Turusraadio.

Kumb on parem: kas Kalevi magusareklaam “kirglike päralt on maailm” või hoopis Sotsiaalministeeriumi vähiennetuse õppevideo? Turundusraadio zürii vaagis veebruarikuu säravamaid reklaame ja turundustegusid, et anda parimale üle Turundustäht.