KUULA | Miks eestlastel eksport ei õnnestu?

Suttoni sõnul algab edukas eksport hästi määratletud eesmärkidest ning oskusest oma ressursse õigesti jaotada.

Eesti ettevõtete puhul torkab silma, et korraga tahetakse vallutada kui mitte kogu maailma, siis vähemasti 4-5 Eestist kümneid kordi suuremat välisturgu korraga. Samal ajal aga ei jätku ei raha ega inimesi, et ühelgi turul korralik turu-uuring läbi viia ja et kasvõi kolm päeva järjest potentsiaalseid koostööpartnereid läbi helistada.

Sageli katab üks ekspordi müügijuht mitut turgu ja püüab läbi ajada inglise keeles, mis on sihtturul võõrkeel. Maksimaalselt jagub aega ja raha vaid messidel käimiseks. Harv pole ekspordimüügijuhtide sage läbipõlemine, sest ootused neile on liiga suured.

Selleks, et eksport oleks tulemuslik, soovitab Sutton keskenduda korraga ühele välisturule, valides selle välja oma mitme lemmiku seast. Valikukriteeriumid peaks iga ettevõte ise määrama, kuid kindlasti ei piisa hüüdlausest stiilis „vau, seal elab sada miljonit inimest“.

Sageli on tema sõnul potentsiaalsest turu suurusest palju olulisem, kas ettevõttel on olemas sealse kohalikku keelt ladusalt valdav müügijuht, milline on turul konkurents ja hinnatase antud sektoris ja kui kallis on sinna müüa logistiliselt.

Veel soovitab Jean Sutton Eesti ettevõtjatele võtta aega põhjalikuks turu-uuringuks, ning alles seejärel asuda helistama. Neile, kes soovivad saavutada edu kohe esimeste nn külmade müügikõnedega, keelitab Sutton ekspordijuhte rahulikkusele ja kannatlikkusele.