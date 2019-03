KUULA | Mõjuliidrid vajavad brändidelt iganädalast „käesilitamist“

Avery Schraderi sõnul aitab nende loodud platvorm leida üles õiged mõjuliidrid, määratledes järgijad vanuse, soo, riigi, keele, harjumuste jpm alusel. Kuid tegelikkuses algab kasusaamise protsess iga firma jaoks ikkagi personaalsest suhtlusest väljavalitud mõjuliidritega. Nendega tuleks saada sõbraks, suhelda isiklikult vähemasti korra nädalas, soovitab Schrader. Kõige tulemuslikum on leida aja jooksul oma kindlad infuencerid ja töötada nendega pikka aega. Sellisel juhul on brändide kasu maksimaalne.

Schrader hoiatab, et kuna paljud järgijad eksisteerivad vaid sotsiaalmeedias ja mitte tegelikkuses, on reklaamiandja suurimaks riskiks, et ta maksab raha olematute järgijatega mõjuliidrile. Just seepärast kasutab Modash vaid neid enam kui 1000 järgijaga inimesi, kelle puhul on tegelike luust ja lihast järgijate osakaal vähemasti 60%.

Tema sõnul seisneb suurim raskus õige influenceri väljavalimisel arusaamises, kes on selle mõjuliidri tegelikud järgijad ja kas nad on su brändile kasulikud või mitte. Näiteks võib ühel rulamüüjal olla huvi kaasata tema toote reklaamimisse rulatajast mõjuliider, kellel on 100 000 järgijat, kuid lähemal vaatlusel selgub, et tegelikkuses on enamus fänne noored neiud, kes järgivad teda hoopiski moodsa soengu tõttu. Ega ostaks endale kunagi rula.