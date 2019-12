KUULA | Olesija Saue: 85% inimestest ei naudi oma tööd. Jää seisma ja küsi endalt, kes sa oled

ärileht.ee RUS

Foto: erakogu

Olesija Saue kireks on persoonibränding. Olesija missioon on aidata inimestel enda sisse vaadata, õigeid küsimusi esitada ning mõelda, kes nad on ning millega nad tegeleda tahavad.