KUULA | Üle 1500 Eesti mõjuliidri teenib raha reklaamiga

Aleks Koha sõnul kasutatakse Eestis levinud sotsiaalmeediplatvormidest tarbija mõjutamiseks läbi influencer'ite enim Instagrami. Tema sõnul muutub Instagrami kasutaja firmadele huvipakkuvaks mõjuliidriks juba hetkest, kui tal on umbes tuhatkond jälgijat. Selliseid eestlasi ongi rohkem kui 1500. Neist suurima, ligi 60 000 jälgijaga on näiteks Triinu Roosaare.

Koha sõnul on mõjuliidrid väga väärtsuslikud reklaami tööriistad paljudele brändidele, kuid selleks, et nende edastatav reklaam ka hästi töötaks, peaksid tooted olema hästi visuaaliseeritavad ning samuti peaks reklaamitav toode või teenus kokku sobima antud mõjuliidri enda üldise mainega. Samuti peaks reklaamimisel silmas pidama, et jälgijad ei soovi näha toorest kommertsreklaami, allahindusi vms, vaid neile meeldib pigem näha mõjuliidrit mõnda toodet justkui muuseas kasutamas, huvitavat fotolavastust. Reklaami tellija näeb Koha sõnul seda paremaid tulemusi, mida vabamad käed ta mõjuliidrile brändi reklaami loominguliseks tõlgendamiseks jätab.

Aleks Koha toonitas, et tark mõjuliider on ettevaatlik, milliseid rekaame ta vahendab, et mitte oma "tööle" jälgijate eemalepeletamisega karuteenet teha. "Toores promo viib kaasatuse alla," rääkis ta.