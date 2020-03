Mihkel Luks: Hea aeg teha turunduskommunikatsiooni Delfi vahendusel!

Meedia tarbimine teeb rekordtulemusi, inimesed loevad rohkem lehti, vaatavad rohkem telerit ja veedavad rohkem aega uudisteportaalides. Kõige suuremat kasvu on näha just viimastes, sest internet on kõige kiirem infokanal.

Täna on näha, et kasutajad veedavad meie keskkondades aega terve päeva vältel, mitte vaid tipptundidel. Delfi nädalane külastuste arv on Gemius Audience'i andmetel võrreldes kuu tagusega kasvanud 64 protsenti, RusDelfil 212 protsenti, tipphetkedel veedab meie keskkondades aega korraga üle 60 000 kasutaja, iga päev külastab meid üle 500 000 inimese ligikaudu 1 000 000 erineva seadme vahendusel.

Kohalik sõltumatu meedia on usaldusväärne infokanal ja lugejad vajavad seda tänases situatsioonis, kus paanikat ja teadmatust on palju ning sotsiaalmeedias levib libauudiseid ja kuulujutte. Turundussõnumite kommunikeerimise juures on see kahtlemata üks väga oluline aspekt, sest oma brändi kuvamine ebausaldusväärse või lausa valeliku sisu kõrval võib kahjustada brändi, toote või teenuse mainet ulatuslikult.

Kodus viibimine paneb inimesi mõtlema tegevustele, milleks seni pole olnud aega - kes teeb remonti, kes loob värskust sisekujunduses, ja kuna kevad on saabumas, siis miks mitte, planeerib haljastustöid. Sel perioodil on ettevõtetel väga oluline oma potentsiaalsete klientide jaoks olemas olla, turunduskommunikatsiooni vahendusel neid harida ja toetada.