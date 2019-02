Milleeniumilapsed tapavad tooteid ja tööstusharusid. Vaata, millised kaubamärgid on ohus!

4. Salvrätid. Noored eelistavad salvrättidele paber-köögirätikuid, kuna need on multifunktsionaalsemad.

5. Golf. Noored ei ole golfi armastama hakanud ja golf vananeb tänu oma aina eakamatele fännidele sõna otseses mõttes.

6. Mootorrattad. Y-generatsioon ostab vähem tsikleid kui nende eelkäijad. Harley-Davidson, millele kuulub USA-s pool suurte mootorrataste turust, kaotas 2016. aastal 1,6% turust ja nende müük langes 3,9%.

7. Jogurt. Lahja jogurti turg on languses juba neljandat aastat järjest. Noortele meeldib tervislik, mitte lihtsalt madala kalorsusega toit. Samuti on suhkur ebapopulaarne, aga just suhkruga muudeti 1980-1990ndatel populaarsust kogunud väherasvane jogurt maitsvaks. Praegu näitab hoopis rasvase kreeka jogurti müük kasvu.

8. Seep. Tükiseep on populaarsust kaotamas, samal ajal kui muud hügieenivahendid näitavad kasvutrendi. Milles asi? Noored usuvad, et tükiseep, mida katsuvad käsi pestes paljud, on kaetud bakteritega!

9. Briljandid. Noored abielluvad aina vähem ja hiljem ega osta enam oma väljavalitule traditsioonilist briljantsõrmust.

10. Pesupehmendajad. Vedelate pesupehmendajate müük on vahemikus 2007 - 2015 langenud 15%. Turuliider Downy on teinud läbi 26% kukkumise. Tänapäeva noored isegi ei tea enam, mis toode see selline on.

11. Pangad. Noored ei usalda finantsasutusi ja külastavad pangakontoreid harva. Tegemist on massiivse muutusega tarbijakäitumises, mille juured on viimase majanduskriisi aegades. Kuigi pangandus majandusharuna ei kao ilmselt kuhugi, võivad füüsilised pangakontorid küll minevikku vajuda. ¾ millennialidest külastab pangakontorit harvemini kui kord kuus. 40% noortest ei külasta panka üleüldse.

12. Kaubamajad. Noored ostavad kiirmoe brände nagu H&M ning Zara, neid ei huvita kallid disainerrõivad. Ka eelistavad nad odavat private labelit, et säästa raha elamuste ostmise jaoks nagu näiteks reisimine. See trend on toonud raskused kaubamajade nagu Macy's ja Sears õuele, kes on sunnitud sadu filiaale sulgema.

13. Disainerkäekotid. Kalliste kottide tootjad nagu Michael Kors ja Kate Spade teevad suuri allahindlusi, sest noortel pole nende vastu huvi ega raha. Iseäranis kannatavad need luksusbrändid, mis on end nooremale segmendile positsioneerinud .

14. Nafta ja gaas. Noored ei arva nafta- ja gaasitööstusest hästi ega taha end nende negatiivse, keskkonda reostava kuvandiga töövõtjana siduda. 2/3 noortest arvab, et nafta- ja gaasitööstus mitte ei lahenda, vaid põhjustab probleeme.