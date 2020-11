"Mugi mõnuga" ja "OLE ROHKEM"- patendiametis registreeritakse kaubamärkidena üha rohkem hüüdlauseid

Ja muidugi pole see kaugeltki esimene kord, kui seda sõna kaubamärgina kaitsta soovitakse. Nii on näiteks Venemaa telekanal „Pervyi kanal. Vsemirnaja set" sama sõna paljude teenuste osas juba oma nimele registreerinud.

Ülemaailmselt pole hüüdlausete registreerimisse kaubamärgina liiga soosivalt suhtutud. Paljud Euroopa patendiametid ja ka nende USA kolleegid otsustasid juba ammu, et üksnes firma reklaamotstarvet kandev hüüdlause kaubamärgina ei toimi. Hüüdlause registreerimiseks pidi sellel alati olema ka nii-öelda teisene tähendus. Ei tulnud kõne allagi, et üks ettevõtja registreeriks enda nimele sellised tähised nagu „Parim kaup soodsa hinnaga" või „Kõige maitsvam kook maailmas".

Viimastel aastakümnetel on selles suhtes liberaalsemaks muututud. Üks põhjus on kindlasti selles, et suurfirmadel on suur huvi hüüdlauseid kaubamärgina registreerida. Näiteks Nike maailmakuulus „Just Do It!" on olnud väga tulutoov kaubamärk, nagu ka McDonaldsi „I'm Lovin' It" või Coca-Cola Company „It's The Real Thing".

Euroopa Liidus võttis mitmeski mõttes otsustava kohtulahingu ette autotootja Audi. Kui Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet keeldus registreerimast nende hüüdlauset „Vorsprung durch Technik" (tõlkes umbkaudu „Edasiminek tehnika abil"), vaidles Audi kaua vastu ja sai lõpuks seitse aastat hiljem Euroopa Liidu kohtus võidu. See Euroopa Liidu kaubamärgiekspertide jaoks pretsedenti kujutav kohtuotsus ütleb, et kui hüüdlause on lihtsalt meeldejääv, omab kujutlusvõimet, on üllatav, ootamatu või sisaldab sõnamängu, võib see kaubamärgina registreeritav olla.

Eesti Patendiametis on registreeritud palju hüüdlauseid. Meie pole oma praktikas kunagi liiga ranged olnud, kujutlusvõimet omav ja omapärane hüüdlause on kaubamärgikaitse saanud. Nii on Eestis registreeritud näiteks sellised hüüdlaused nagu „Mugi mõnuga!", „Parem elu läbi targa valiku", „Tunne endas jõudu", „KOOS MAITSEB PAREMINI" ja „OLE ROHKEM".

Samas tuleb silmas pidada, et otseselt kauba või teenuse liiki, kvaliteeti või väärtust kandev hüüdlause pole kaubamärk. Sellised hüüdlaused nagu „Maitsev toit iga päev", „Toome kohale tasuta" või „Raha kätte ühe klikiga" tõenäoliselt kaubamärgina kaitset ei saaks.