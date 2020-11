Norra vanima kindlustusseltsi Baltikumi regiooni juht: brändi ei või jätta unarusse

Juba viimased viis aastat on Gjensidige tegevust Baltikumis juhtinud Marius Jundulas. Eelnevalt oli ta PZU Lietuva tegevjuht, mis Leedus ühines 2015. aastal Gjensidge kindlustusseltsiga. Peale ühinemist sai Gjensidigest üks juhtivaid kahjukindlustusseltse Baltikumis. Mariuse ambitsioon on juhtida ettevõtet üha digitaalsemas suunas ja teha seda nii, et ka klient võiks sellest rõõmu tunda. Kui Eestis saab minna digitaalse ühiskonnaga kaasa, siis näiteks Leedus on selliste eesmärkide seadmine märksa suurem väljakutse.

Mida olete Leedus seni brändi kasvatamiseks teinud?

Kindlustusettevõtted kuuluvad finantssektorisse. Seetõttu tuleb järgida ka väga spetsiifilisi nõudeid: näiteks peab uuendama igal aastal kõikides Balti riikides kindlustuspoliisi. Regulatsioone on palju, kuid need ei tohi kliendi elu keeruliseks teha. Kindlustusettevõtete ja nii ka Gjensidige väljakutse on, kuidas teha seda teenust kliendi silmis lihtsaks, et see ei näiks väga keerulise juriidilise tootena, mille tingimused on imeväikeses kirjas peidetud ridade vahele.

Oleme teinud suurt tööd, et esitleda Gjensidige skandinaaviapärast olemust, ehitada kliendisõbralikku brändiplatvormi ja tutvustada, missuguse kindlustusettevõttega on tegu.

Alguses öeldi mulle, et Gjensidige nime on meie regioonis võimatu hääldada. Ma aga uskusin, et on. Nüüdseks, kui Gjensidige on Leedus juba suuruselt kolmas kindlustusandja, ei ole nimi enam probleemiks, sest inimesed seovad nime brändiga.

Mida teete Eestis selleks, et kasvada?

Mõned aastad tagasi muutsime oma lähenemist ja selle asemel, et olla traditsiooniline kindlustusettevõte, võtsime suuna tulevikku ja selle märksõnaks on digitaalsus. Erakliendi jaoks tahame eksisteerida nii Eestis kui mujal Baltikumis täielikult digitaalse ettevõttena. Veel mõned aastad tagasi oli meil Eestis ka üks füüsiline teeninduskoht, kuid nüüdseks on see suletud. Kõik peab toimima digitaalselt - maksed, kahjunõuded jms. Usun, et just selline mõtteviis aitab meil traditsioonilisel kindlustusturul kasvada.