Podcastide kuulatavus on märgatavalt kasvanud. On parim aeg reklaamiraha taskuhäälingusse suunamiseks

Maailmas on ligi 700 000 erinevat podcasti (taskuringhäälingut), neid leidub rohkem kui 100 erinevas keeles ja nende populaarsus kasvab kiirelt. Podcast kui formaat ei ole ka Eesti inimesele võõras. Eestis tegutsevad raadiojaamad on juba mõnda aega võimaldanud oma kodulehelt ja äppidest jutusaateid järele kuulata. 2018. aasta oktoobrikuus tõi Delfi turule oma podcastide keskkonna Delfi Tasku, mille saateid on kuulatud 1,5 aastaga kokku rohkem kui 8 miljonit korda. Delfi podcastid on kuulatavad kõikides suuremates rakendustes nagu Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Podcasts, Castbox jne.

Puhkenud kriisi ajal on paljud ettevõtted raskustes ning turunduskulud viidud miinimumini või sootuks külmutatud. Paralleelselt tegutsevad aga ettevõtted, kellel hoolimata kriisist läheb hästi või koguni veel paremini kui enne koroonaviirusega seotud kriisi. Praegusel ajahetkel, kui maailma on tabanud viirusepuhang, majandus langeb, inimesed tarbivad tooteid ja teenuseid rohkem kodust, on ka podcastide kuulatavus märkimisväärselt kasvanud.

Podcastides on mitmeid erinevaid võimalusi oma ettevõtte sõnumi edastamiseks:

- Toota ja paigutada spetsiaalselt saatele toodetud reklaamsõnum ette, keskele, järele

- Kaasata oma ettevõtte sõnumi levitamiseks vastava podcasti saatejuht (product placement)

- Olla kaasas oma ettevõtte brändinguga saate kujundustel online-kanalites

- Toota koos Ekspress Meediaga täiesti eraldiseisev podcast sinu ettevõttele olulisel teemal