Prisma reklaam tekitab jälle pahandust, ettevõte nimetab seda "nihestatud kujundikeeleks"

„Klipis nähtav stseen jalgrattaga on samasuguses kerges huumorivõtmes nagu kampaania tervikunagi. Pärast repliiki „Varsti hakkab elu jälle argiselt veerema" näeme matkabussi taga olevalt raamilt maha pudenevat jalgratast ning seda tahavaatepeeglist nägev pereema lausub: „Jalgratas! Mul on uut jalgratast vaja..."," selgitab Ivo Rull turundajate liidule.

Prisma „Tagasi argipäeva" kampaania teleklipi on valmistanud Soome agentuur TBWA\Helsinki ning selle on Eesti jaoks adapteerinud agentuur Imagine\TBWA.

Juba on pahameelt jõudnud avaldada ka riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE), öeldes, et reklaam on kohatu. "Prisma koolialguse kampaaniat võib mõista ka nii, et nalja tehakse jalgratturi alla ajamise üle (kuigi võib-olla on mõeldud teisiti). Selline reklaam on kohatu ja Prisma peab selle ümber tegema või selle kasutamise lõpetama. Meie linnade suurimaks väljakutseks on kõigi liiklejate mugavuse ja ohutuse tagamine tänavatel - muuhulgas peavad nii väikesed kui suured saama liigelda ühistranspordiga, jala, rattaga või kergliikuriga - ohutult ja mugavalt. Kui me oma linnade liikluses seda ei saavuta, jäävad ka kliimaeesmärgid täitmata," pahandas Kaljulaid.

Prisma on varemgi oma reklaamikampaaniatega vastuolulisi reaktsioone esile kutsunud. Näiteks oli neil jõulukampaania, mis ajas marru kirjandussõbrad, sest reklaamplakatitel seisis üleskutse "Jälle raamat? Laiema valiku kingiideid leiad Prismast".