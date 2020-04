SEB innovatsioonijuht: kuidas luua eriolukorras klientidega tugevam side ja lojaalsus e-kanalites?

Innovatsioonijuhina on minu igapäevaülesanne nii trendide jälgimine idufirmade kogukonnas kui ka ettevõtete konsulteerimine ärimudeli digitaliseerimise ja innovatiivsete äri kasvatamise võimaluste teemal. Teen seda ettevõtlusprogrammides nagu Mastercard Lighthouse ja Euroopa Innovatsiooniakadeemiaga koostöös loodud SEB Kasvuprogramm. Kasvprogrammi üks põhifookuseid ongi see, kuidas juba toimiv ettevõte saaks oma ärimudelit muuta selliselt, et igapäevategevus oleks efektiivne ja digitaalsuse kasv aitaks tulusid kasvatada kulusid suurendamata.

Kuidas ettevõtted on valmis kriisiolukorras kiiresti kohanema?

Toote- ja väärtuspakkumise innovatsioon

Kas ettevõtte olemasolev kliendibaas on endiselt ostujõuline, kuid nõudlus olemasoleva toote/teenuse järgi on kahanenud? Kasutades olemasolevat kliendibaasi ja autojuhtide võrgustikku alustasid taksofirmad pakivedudega. Bolt teeb kojuvedusid lisaks Stockmannile, Selverile ja Westmani ärile ka Stockmanni soodusmüügilt „Hullud Päevad". Lisaks arendas Bolt oma Bolt Food rakendusse korraliku e-poe, millest nüüd saab lisaks toidule tellida vajalikku laiatarbekaupadest teksapüksteni. Tallink Takso veab nii toitu, dokumente kui ka vajadusel kontorimööblit töötajatele kodukontorisse.

Eesti idurfirma Furnum vahendab tavapäraselt eritellimusmööbli tootjate pakkumusi. Nõudlus on hetkel kahanenud ning nad pakuvad hetkel hoopis kontorite kolimisteenust, et kolida töötajate kontoritehnika desinfitseeritult ja mugavalt nende kodukontorisse.

Spordiklubid ja treenerid on muutnud oma väärtuspakkumist ja alustanud veebitreeningutega, et hoida kliendibaasi lojaalsust ja inimestel treenimisharjumust, et pärast isolatsiooniperioodi taas treeningklubisse naasta. Kas ka Eesti spordiklubid rendivad juba oma jõusaalitehnikat klientidele kodukasutusse, kuniks saalid taas avatakse? Sümboolse hinnaga saaks siin huvitavaid lojaalsusmudeleid luua.

Konsultatsiooniettevõtted ja esinejad teevad järjest enam tasuta veebiseminare, et kinnistada oma kliendibaasi, anda väärt nõuandeid ja endale professionaalset kuvandit luua.