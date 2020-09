Seitse nõuannet paremaks videoturunduseks

Video on oluline, kui mitte öelda peamine vahend edukas turunduses. See ei tähenda aga, et igaüks meist peaks ja saaks ise videode tootmisele oma aega panustada.

Need, kelle jaoks on oluline kvaliteetne tulemus, pöörduvad kas agentuuride või videoproduktsiooni ettevõtete poole. Õige tegija leidmine võib olla aga paras peavalu. Siin on seitse nõuannet Hansavideo meeskonnalt, millele videoteenuse pakkujat valides tähelepanu pöörata.

1. Leidsid showreel'i? Ära vaata!

Showreel on lühike videoklipp, mis on kokku pandud parimatest videolõikudest – just seetõttu ei peaks sa oma arvamust ettevõtte võimekusest selle põhjal kujundama. See on nagu kirss tordil – aga sa ei tulnud kirsse ostma, sa soovid torti. Vaata mõni video algusest lõpuni läbi ja saad parema ülevaate, millele sinu raha kulub. Kui aga showreel on ainus video, mida sulle näidatakse, siis lahku.

2. Kas see on sinu soovitud kvaliteet?

Videosid annab teha nii telefoniga kui ka kümneid tuhandeid maksva videokaameraga. Ja kuigi Christopher Nolani videomeeskonda ei ole ilmselt mõistlik kohale kutsuda, et tähenda see, et kvaliteedis järeleandmisi tegema peaksid. Aga kuidas halba heast eristada? Kas ma saan seda kvaliteeti, mille eest maksan? Taas tuleb siin abiks tehtud tööde hulgas sorimine – vaata ja mõtle, kas selline video on sinu jaoks rahuldav? Kas pildis on midagi, mis sind häirib? Kas helis on midagi, mis sind häirib? Kas videos on midagi, mis sind positiivselt üllatab? Üks viis selliste detailide märkamiseks on panna mitme ettevõtte videod kõrvuti mängima.

3. Kes on teisel pool pilti?

Teenuse pakkujaid on seinast seina ja ühe mõõdupuuga kedagi hinnata ei saa. Siiski peaksid tähelepanu pöörama sellele, kes sinu tööd ellu viima hakkab. Kas videomeeskonnaks on ühemehebänd või on tööd jaotatud seitsme inimese vahel? Oma kogemusest julgen väita, et 90 protsendil juhtudest piisab turundusvideode loomisel kahe-, kolmeliikmelisest meeskkonnast, kuid kindlasti mitte ühest inimesest. Nii on igal videoaspektil (heli, valgus, pilt ja režii) vähemalt üks silm peal hoitud ning sinu aega ei raista lõputuna näivale kokku- ja lahtipakkimisele (ettevalmistus võtab alati oma aja). Nagu vanasõnagi ütleb, kaks pead on ikka kaks pead.

Kui sulle meeldib põhjalik eeltöö, siis tasub samuti uurida, milline on videoteenuse pakkuja erialane haridus ja tema kogemus tööturul. Pea meeles, et need tüütuna näivad küsimused võivad sulle hiljem tuhandeid eurosid säästa.

Meie Hansavideos kasutame ainult üle 5-aastase kogemusega videooperaatoreid ja võtteplatsil on kohal nii režissöör, operaator kui ka vajadusel tehniline abikäsi.

4. Kuhu kulub sinu aeg?

Pärast kogu tehtud eeltööd ei soovi sa oma kirju musta auku saata. Kui sinu kirjale ei vastata 24 tunni jooksul, liigu edasi. Hinda oma aega – tihti on sinu projekt ajakriitiline ja vastuste ootamine piinarikas. Ja kuigi videotegijad on tihti välitöödel, siis lihtne kiri „Saime teie kirja kätte ja vastame kohe, kui selleks võimalus tekib” kinnitab, et sinu kiri on saajale oluline ja vastust tasub oodata.

5. Teenuse hind

„Kui palju maksab minu soovitud video?” See küsimus on ilmselt iga kliendi peas esimesel kohal. Kuna iga projekt on eriline, saab õige hinna seda otse küsides. Aga ettevaatust, kui keegi pakub sulle videoteenust kiirelt, hästi ja odavalt. Kiirelt ja hästi tehtud videod ei ole odavad; odavad ja kiirelt valminud videod ei ole kohe kindlasti head. Kui sulle pakutakse neid kolme väärtust (kiire, hea ja odav) korraga, võid kindel olla, et see on pettus, mis sulle endale pärast kätte maksma hakkab. Siiski ei pea videoteenus alati kallis olema – praegusel ajal ei ole enam vahet, kas tellitakse fotograaf või videokunstnik. Julge hinda küsida või veel parem, alusta sellest, kui suur on sinu eelarve ja kindlasti leiab videoteenuse pakkuja sulle midagi sobilikku.

6. Kas sind kaasatakse projekti?

Siin on suur lõhe videoteenuse pakkujate ja videoagentuuride vahel. Kui videoagentuuridele võib usaldada ükskõik kui suure töö ja sa tead, et kui tulemus jõuab sinuni, ei pruugi see olla see, mida sa ette kujutasid. Kui tunned, et soovid oma nägemust lõpptulemuses näha ja protsessis kaasatud olla, siis tee pigem koostööd väiksemate kui suuremate tegijatega.

7. Kuula oma sisetunnet

Ilmselt kõige olulisem punkt selles nimekirjas. Kui sa ikka tunned, et sa ei saa teenuse pakkujalt selliseid vastuseid, mida ootasid, siis ära koostööd alusta, ja vastupidi, kui üks ettevõtte tundub sinu jaoks õigem kui mõni teine, siis usalda seda tunnet. Kuula iseennast!

Teised olulised nõuanded videomaailmast ja põnevad filmisoovitused leiad Hansavideo blogist www.hansavideo.ee/blogi.

Kui soovid personaalset nõu või hinnapakkumist, siis kirjuta meile aadressil video@hansavideo.ee.