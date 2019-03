Selgusid mullused parimad kommunikatsiooniteod

Projekt oli osa EV100 kingitustest Eestile: nägus avalik ruum ja rahvusliku kultuuripärandi toomine igapäevaellu. Uue ja korraliku postkasti sai 2030 majapidamist ning talgupäeval jagasid talgulised oma tegemisi Instagramis, Facebookis ja Youtube´is ning siiani saavad kihelkonnavärvides postkastid märkimisväärset tähelepanu nii meedias kui sotsiaalmeedias, rääkimata pilkude püüdmisest igapäevaelus. Ja last, but not least: üksikute postkastide asendamisest grupikastidega suurenes kanderingide efektiivsus ja postikande kiirus.

Kommunikatsioonitegu 2018 - kolmanda sektori parim kampaania: Maailmakoristuspäev 2018 (Maailmakoristuspäev/Agenda PR/Zavod BBDO)

Maailma ajaloo üks suurim kodanikualgatus, alguse saanud ja juhitud Eestist. See oli ellu kutsutud suure kommunikatsiooniprojektina, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu ülemaailmsele prügiprobleemile ja kutsuda ühel ja samal päeval maakera puhtamaks koristama korraga vähemalt 150 riiki. Eesmärk ületati - koristuspäevast võttis osa 17,8 miljonit inimest 157 riigist. Kokku koguti hinnanguliselt vähemalt 88 500 tonni prügi, kõige rohkem plastikut ja klaasi. Meedia ja sotsiaalmeedia kajastusi oli 33 400, kogu reach 113,8 miljardit. Twitteri märkimisi 2,5 miljonit sealjuures reach 15 miljonit. Eestis oli kajastuste arv 7.-23. septembril 345.

Kommunikatsioonitegu 2018 - avaliku sektori parim kampaania: Kingime Eestile juubeliks 100 000 uut geenidoonorit (Tervise Arengu Instituut/Eesti Geenivaramu)

Eesti Vabariigi juubeliaastal seisid Geenivaramu ja Tervise Arengu Instituut silmitsi väljakutsega kaasata vähem kui aastaga geenipanka 100 000 eestimaalase andmed. Arvestades, et mujal maailmas pole midagi taolist nii lühikese aja jooksul varem tehtud ja aega planeerimiseks ning kõikide vajalike süsteemide ettevalmistamiseks praktiliselt polnud, võis seda nimetada pea võimatuks ettevõtmiseks. Kampaaniaga saavutati enam kui 600 kajastust Eesti kohalikus meedias. Ületati rahvusvaheline uudiskünnis - projekti kajastasid näiteks New Scientist, Daily Mail, Guardian, The Independent. Valmisid dokumentaalfilmid ja teleuudised Hollandi rahvustelevisioonis, Soome TV3-s, Rootsi ja Läti TV-s. Aasta lõpuks koguti 105 000 geeniproovi ning Vabariigi Valitsus otsustas projektiga jätkata, eraldades vahendeid veel 50 000 geenidoonori kaasamiseks 2019. aastal ja taotledes Euroopa Regionaalarengu Fondist vahendeid geeniinfo meditsiinis kättesaadavaks tegemiseks vajalike IT-süsteemide väljaarendamiseks

Kommunikatsioonitegu 2018 - aasta innustaja eriauhind - EV100 projekt „Sajaga edasi, Eesti!" (EV100 korraldustoimkond, Riigikantselei)

Eesti Vabariik 100. sünnipäevale pani ilusa punkti üle-eestiline EV100 juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!", mis toimus 31. detsembril 2018 samaaegselt 16 linnas üle Eesti. Kokku osales üritusel hinnanguliselt 69 000 inimest, sellele ehitas oma aastavahetuse saateprogrammi ka Eesti Televisioon. Üritus muutis ettekujutust sellest, kuidas võiks avalikus ruumis ühiselt aastavahetusi tähistada. Kõikides linnades toimus korraldatud programm, kaasatud parimad artistid alates Jarek Kasarist kuni 2QuickStartini, presidendi aastavahetuse läkituse ühine kuulamine ja aegade suurim hümni ühislaulmine.

Kommunikatsioonitegu 2018 - juubeliaasta kommunikatsiooni eriauhind: Tallink Grupi kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks (Tallink Grupp)

Hoidsime Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtava kingituse ideed korraldada Eesti hümni maailma esmaettekanne laeva udupasunatel saladusena kuni 24. veebruarini, jagasime vaid infokillukesi selle kohta, et midagi põnevat on sadamas ettevalmistamisel ja sünnipäeval tulemas. Eelneval päeval tegime Tallinna Sadamas udupasunate peaproovi, levitasime pressiteadet peaproovi ja põneva sünnipäevakingituse ettevalmistuse kohta ja andsime eksklusiivse intervjuu ja ligipääsu kingitusele ERR saatele Ringvaade, mis oli eetris sünnipäeva eelõhtul, kuid milles samuti säilitasime tegeliku kingituse salapära. 24. veebruariks valmistasime koostöös videopartneriga ette kingituse video, mida levitasime sotsiaalmeedias, online uudisteportaalidele ja telekanalitele 24. veebruari pärastlõunal. Lisaks kajastas kingitust 24. veebruari hommikul kell 10.00 otse-eetris Postimehe veebis koostöös ERR-ga. Tulemuseks oli Tallinki kingituse meediakajastus kõigis Eesti peamistes meediakanalites, nii trükis, online'is, teles kui raadios. Lisaks Tallinki enda ametlikule videole, mis on tänaseks Tallinki üks populaarsemaid Facebooki postitusi läbi aegade, levisid sotsiaalmeedias orgaaniliselt inimeste enda filmitud videod, mille ulatus ületab sadu tuhandeid vaatajaid. Tallinki kingitus oli ainus erasektori ettevõtte sündmus, mida kajastati 24. veebruaril 2018 ERR-i peamistes õhtustes Aktuaalse Kaamera uudistes lisaks olulistele riiklikele päevasündmustele. Lisaks näidati Tallinki enda poolt filmitud videot kingitusest täispikkuses vahetult pärast Vabariigi Presidendi piduliku sündmuse otseülekande lõppu ERR-is.