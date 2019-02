Taeva Pesamuna loovkonkurss kutsub osalema noori turundustalente

Seotud lood: Reklaamiagentuuride liidu asutajaliige toetab Kuldmuna noortekonkurssi 10 000 euroga

Pärast lähteülesande saamist on igal meeskonnal aega 48 tundi kavandi esitamiseks, mille tähtaeg on 1. märtsil kell 10.00. Määratud tähtajaks peavad kõik meeskonnad esitama pdf-formaadis esitluse, lisades sellele vajaduse korral muid materjale (fotod, klipid jms). Kuni kolm paremat meeskonda esitavad oma tööd 12. märtsil žüriile eesti keeles elava esitlusena. Välja antakse üks auhind: Taeva Pesamuna 2019. Andekaid osalejaid ootavad lisaüllatused Taevalt ja partneritelt, žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid. Noortekonkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle Kuldmuna galaõhtul 15. märtsil Kultuurikatlas.

Meeskondadel tuleb ennast registreerida hiljemalt 25. veebruaril (kell 23.59) siin.