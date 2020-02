Tallinna noored aitavad Pärnus tegutsevat sotsiaalset ettevõtet

Solve et Coagula pood Foto: Indrek Linnuste

Ettevõtlusprogrammi Changemakers Academy noored on appi läinud Pärnus tegutsevale sotsiaalsele ettevõttele Solve et Coagula, mis pakub erivajadustega inimestele võimalust tegeleda puutööga. Seejuures kasutatakse ära suurtööstuste jäägid, et võimalikku keskkonnajalajälge vähendada.