Tanki loovjuht: huumorivaesel ajal vajame kõik vaimset vitamiini

Naljaga pooleks võib öelda, et ega ma ei tee tegelikult suurt midagi. Käin koosolekutel ja nende vahel üritan jõuda kirjadele vastata, nii nagu see paljudel inimestel büroohoonete akende taga käib. Minu pidupäevaks võib nimetada seda, kui copywriter on puhkusel ja ma pean ise hakkama teleklipi ideid välja mõtlema - jess! Olen üsna kärsitu koosolekute pidaja tegelikult, tahaks ruttu asjad räägitud saada, et siis laiali minna ja midagi sisulisemat teha. Õnneks see Tankis sageli nii ka on, mõni tunnisena planeeritud koosolek võib 5 minutiga läbi saada.

Saatuse iroonia on selles, et ma põgenesin kunagi ajakirjandusest just selleks, et ei peaks nii palju inimestega suhtlema. Mõtlesin, et copywriterina saan kuskil kapi taga ideid mõelda ja adjöö sotsiaalsus. Nüüd muud polegi kui üks suur suhtlemine, aga õnneks on praegu kõik osapooled sellest suhtlemisest huvitatud ja seal on oluline vahe - ajakirjanduses see alati nii pole ja see oli minu jaoks väga väsitav.

Tankis on veel teinegi loovjuht. Kuidas te töid omavahel jagate?

Jah, meid on täna kaks. Joel Volkov on disaini- ja arhitektuuritaustaga, mina kirjutamise taustaga. Joeli tööd on enamasti ühel või teisel moel disainist lähtuvad, minu omad on sageli narratiivsed või sõnumipõhised. Ja see on hea balanss. Paljudes suuremates projektides me toetame ja täiendame teineteist, mina ragistan ideede võpsikus ja Joel juhib disainiprotsesse.

Räägi palun loo jutustamisest reklaamis. Kuidas need lood sünnivad?

Ega seal midagi keerulist pole. Ükskõik kui massiivselt digimaailm ja kõikvõimalikud uued kanalid ning formaadid peale tulevad, lõpuks taandub kogu turundus ikkagi ühel või teisel moel mingisuguse loo rääkimisele. Tihti see pole küll lineaarne, alguse ja lõpuga lugu, vaid pigem mingi kreatiivne territoorium, brändi maailm, mille baasilt saab luua lõputult lugusid - umbes nagu see on ka teemaparkides, mängudes või kasvõi üürikorteris, kus vanaisast laevakapteni maalid ja riiklikud aukirjad ripuvad seintel, laevamudel ja muud mälestusesemed seisavad kummutitel ning hommikuti istud ise nagu kapten samal terrassil ja vaatad merele - elasin mõne päeva ühes sellises korteris Kreekas Hydra saarel, väga uhke storytelling!

Viimased neli aastat olen tegelenud päris intensiivselt Elisaga ja seal on meil õnnestunud lausa kaks korda see maailm luua. Olime vaevalt aasta saanud ühte lugu arendada, kui Elisa ostis Starmani ära ja vaja oli korralikku kannapööret ka kuvandis, sest enam polnud tegemist turvalise telekomiettevõtte, vaid Eesti suurima TV- ja meelelahutusteenuste pakkujaga.

Brändi relansseerimisele eelnes 8 kuud pidevat tööd ja iganädalasi pikki arutelusid kliendiga. Alustuseks mõtlesid nad ise laialt ja sügavalt, millisena ennast näha soovivad, oma arvamuse kujundasid ettevõtte kõik suuremad osakonnad. Seejärel käisime koos läbi pika teekonna, mis andis tulemuseks kaks lauset: brändi lubaduse "Innustame inimesi elama põnevamat elu" ja slogani "Elu on elamust väärt", esimene pigem majasiseseks lipukirjaks ja teine väljapoole. Kogu järgnev kommunikatsioon, filmitreilerlikest teleklippidest kuni tehnikute rõivasteni on kantud nendest kahest lausest.

Tulemusena tajutakse brändi tõepoolest üha meelelahutuslikumana, brändi meeldivus on teinud kena hüppe ja Elisat juba teatakse kui TV-teenuse pakkujat.

Kas Elisa klippide süžeed on omavahel seoses?

Jah, meil endil on küll ettekujutus, kuidas see kõik omavahel seotud võiks olla ja oleme mõelnud, et lahe oleks sellest ka täispika spioonifilmi süžee arendada. Seda soovi ja soovitust on korduvalt avaldanud ka vaatajad nii meie kui Elisa sotsiaalmeedia kontodel. Ma ei ole vist ühegi teise reklaamiga inimestelt nii palju positiivset tagasisidet saanud.

Kui oluline on loo jutustamisel järjepidevus?

Olen seda meelt, et brändi järjepidevust tuleb hoida - seda muidugi juhul, kui brändi seis on hea või kui ei teki vajadusi kannapööreteks, nagu Elisa puhul. Eestis on läbimõtlemata tõmblemist päris palju, kui nüüd võrrelda siinseid brände maailma suurtega. Ja kui julmalt üldistada, siis mulle tundub, et on kahte sorti loovagentuure - ühed püüavad teha iga

järgmise asja võimalikult ägeda, olemata mitte liiga kinni suures pildis, põhiline et saaks konkurssidelt auhindu; teised jälgivad ka suurt pilti ja tegelevad brändi järjepidevuse hoidmisega. See viimane on seda olulisem siis, kui kliendi poolel kipuvad töötajad tihti vahetuma - on üsna tavaline, et agentuuri poolel püsivad tegijad pikemalt kui turundusosakonnas. Tank ongi pigem seda teist tüüpi agentuur ja mulle meeldib järjepidevalt ühte klienti teenindada, ühte brändi pikemalt arendada.

Mis nõu annad loo loomise ja jutustamise osas?

Loo algimpulss võiks ideaalis tulla ettevõtte seest, reaalsest elust. Väljastpoolt sisse poogitud lugu ei pruugi nii hästi tööle hakata, töötajad ei võta seda omaks. Elisa on jällegi hea näide - kõik selle ettevõtte töötajad tajuvad, mis asja see ettevõte ajab, milline nende bränd on. Ja agentuur aitab seda väljapoole näidata, loovlahendusi ja kampaaniaid peale ehitada.

Mis on Tanki lugu?