Tasuta fotograafia teemaveeb on Hooandjas kogunud poole vajalikust rahastusest

Fotograafid Peep Sooman, Jan Lepamaa, Janek Laanemäe ja Priit Tammjärv on võtnud endale südameasjaks fotograafia kui hobi ja kunstisuuna arendamise ning sellekohaste oskuste ja teadmiste edasi andmise ning plaanivad teemaveebi avada selle aasta juunis.

Hooandja kaudu soovivad nad selleks koguda 4400 eurot, millest tänaseks on koos pool.

Me kõik tahame, et tehtud pildid ka ilusad välja tuleks. Selleks on elementaarsed teadmised fotograafiast hädavajalikud ja oma ala spetsialistid on nõus neid lahkelt jagama.

Nagu tõdevad projekti algatajad, on Eesti fotomaastikul paljud jutud rääkimata ja nipid edasi andmata. Kui mõnda neist kunagi ka on räägitud, siis on need põhjatusse sotsiaalmeediasse ammuilma ära uppunud ja fotosõber peab nägema kurja vaeva, et internetiavarustest õige info üles leida.

„Usume, et Eesti esimene fotoalane (tasuta!) teemaveeb on õige koht, kuhu koondada olulisemad fototeemalised teated, koolitusnipid, tootetutvustused, intervjuud ja kõik muu fotosõbrale huvipakkuv,“ märgivad projekti loojad.

Projekti algatajad kinnitavad, et hooandjate panus kulub kvaliteetse veebikeskkonna üles ehitamisele. „Edasi jääme teemaveebi haldama neljakesi tasuta, nii et ükski hooandja sent ei lähe fotoveebi toimetuse taskusse,“ lubavad nad.

Tasuta fotoalast teemaveebi saab Hooandjas toetada siin.