Tele2 uus reklaam kütab kirgi: kas sobimatu ja seaduse piire kompav või loov ja kaasa mõtlema innustav

Seotud lood: Teleri ees või nutitelefonis aja kulutamise asemel õpi hoopis midagi uut

Tele2 Eesti turundusdirektor Ines Estrin kinnitas, et talle see loovlahendus meeldis, sest sel on olemas ka sotsiaalne mõõde - panna inimesi enda valikute üle kriitiliselt järele mõtlema. „Ehk eneseirooniaga vürtsitatud minapildi-vaade, kus vaataja mõtestab olukorra jaburuse lahti ning ise sarnase olukorra tekkides nii loodetavasti ei käitu,“ lausus ta.

Tele2 reklaami loonud Leedu reklaamiagentuuri Not Perfect loovagentuuri Eesti üksuse esindaja Rivo Räim rahul, et inimesed on kampaaniat märganud ja püüdnud kinni selle idee laiema tähenduse.

„Oleme seda usku, et hea reklaam mängib ühiskonnas toimuvate allhoovustega ning paneb seeläbi inimesed kaasa mõtlema,“ tõdes ta.

„Kõigil on oma arusaam normaalsusest, mis on puhtalt isiklik, aga vahel on sellele hea kõrvalt peale vaadata. Ei ole mõtet lugeda moraali, sest enda valikuteni jõuab iga inimene ise. Nii ka seekord - paljud on saanud lahenduse enda piltide hoidmiseks Piiramatu Pilveteenuse näol, aga usume, et päriselus on nii mõnigi pilt jäänud tegemata ning selle asemel on esmalt pakutud abi,“ ütles ta.

Reklaamiseaduse valguses kinnitas Räim, et lisaks lapsevanemate nõusolekule olid nad ka ise võtteplatsil kohal, see on sellistel puhkudel tavapraktika. „Leiame, et lapse kujutamine ohtlikus olukorras on antud juhul põhjendatud. Eesmärk on siiski võimendada olukorra absurdsust ning panna inimesi kaasa mõtlema,“ märkis Räim, lisades, et reklaamis osalenud lapsele ei tehtud mitte mingil viisil ka viga. „Kui see oleks tema teha, siis suure tõenäosusega ripuks ta senini rõõmuga puu otsas ja naudiks seda tähelepanu mis võtteplatsil talle osaks sai,“ lausus Räim.

Aprillis kinnitas Not Perfecti juht Paulius Senuta Best Marketingile, et nad tahavad tuua Eesti reklaamindusse tagasi entusiasmi ning ehitada esimese loovuse poolest tuntud agentuuriketi Baltikumis. Ning nende ambitsioon Tallinnas on luua turu kõige huvitavamaid reklaame.