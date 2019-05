Turundajate liit sai uue, startupper'ist tegevjuhi

TULI juhatuse liige ja Optimisti juht Magnus Lužkov meenutas, et Mäeveer tuli otse ülikoolist projektijuhiks kiiresti arenevasse loovagentuuri, kus pidi kärmelt karastuma tähtaegade ja erinevate inimtüüpide tõmbetuules. "Võin öelda, et see, kes on agentuuris löönud läbi projektijuhina, saab elus kõigega hakkama. Kindlasti on Maariti tugevusteks turundusvaldkonna põhjalik tundmine, töökus ja meekonnatöö oskus. Tean, et teda võib usaldada," ütles ta.

Turundajate Liidu tegevjuhi kohalt lahkuv Signe Kõiv ütles, et tema eesmärgiks oli realiseerida juhatuse plaan võtta kurss agentuuride liidust kõiki turundajaid koondavaks liiduks. Vähem kui üheksa kuu jooksul kasvas liikmeskond ligi kahekordselt ja sellega koos ka liikmete tahe sektoriüleselt koos panustada haridusvaldkonda, tururegulatsiooni ning liidu tegemistesse.

23. mail toimunud koosoleku järgselt jätkavad TULI juhatuses suhtekorraldusagentuuri Dalton juht Ivo Kallasmaa, loovagentuuri Optimist Creative loovjuht Magnus Lužkov ja digimeedia agentuuri MIXD juht Patrik Kupenko. Ka üritusturundusagentuur Jolos on jätkuvalt TULI juhatuses esindatud, aga seekord uue inimese näol, kelleks on loovjuht Martin Rauam. Uus liige juhatuses on loovagentuuri Imagine\TBWA juht Helen Roonet. Esmakordselt on juhatuses esindatud ka turundusjuhid - Katre Uibomäe (Omniva) ja Taivi Koitla (Viru Keskus).