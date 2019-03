Üritusturundajad: töötajatele muutuvad palganumbri kõrval aina olulisemaks muud väärtused nagu keskkond ja ühisüritused

Enel: Kui täna küsivad kliendid, mida teised teevad, siis mitte seetõttu, et teha samamoodi, vaid ennekõike, et teha ise uutmoodi. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga, on eestlased usinamad kultuuritarbijad ning oluliselt rohkem käiakse ka väljas söömas. See on muutnud nii ürituse tellijat kui külalisi teadlikumaks ja nõudlikumaks. Õnneks ei ole enam palju selliseid üritusi, mille eesmärk on lihtsalt lõbusasti koos palju õlut ära juua - juba mitu aastat on pildil mõiste edutainment (education + entertainment), mis tähendab, et lõbusale olemisele soovitakse külge pookida ka mõni silmaringi laiendav või tööalaselt hariv tegevus või kõneleja. Ühtlasi on tõusvas trendis ka heategevusliku fookusega üritused ning järjest enam mõeldakse keskkonnasõbralikkusele.

Jorven: Traditsioonilisi suvepäevi ja jõulupidusid tehakse ikka, aga tahetakse teha teistmoodi. Mulle tuli näiteks kliendilt briif: „Teeme suvepäevad, mis ei ole üldse suvepäevad!". Siit algabki meie tööprotsess peale. Mulle tundub, et klientidel on suurem huvi minna muutustega kaasa.

Millised on Orangetime'i enda suvepäevad?

Jorven: Me lähme kõik koos reisile. Eelmisel aastal käisime näiteks Berliinis, sel aastal lähme Barcelonasse.

Millega te oma töös täpsemalt tegelete?

Enel: Minu kui projektijuhi töö on nagu Hunt Kriimsilma oma - alustades kliendilt briifi saamise, loovpakkumise valmise eest vastutamise ja eelarve koostamisega ning lõpetades ürituse kohapealse korralduse juhtimisega. Projektjuht haldab suurt pilti. Kui avastad end üritusel laudu tõstmas või muid pisiasju tegemas, on projekt kehvasti juhitud.

Jorven: Projektijuhid on meil staarmängijad! Nad lahendavad metsikult keerulise ülesande ära. Minu kui loovjuhi roll on määrav pigem alguses, et aidata välja mõelda suund ja hiljem kätt jooksvalt pulsil hoida. Muuseas, loovust ei rakenda me ainult klientide suunal, vaid ka agentuuri sees. Kui oma "kodu" on korras, saad pakkuda klientidele kvaliteeti.

Mis teie töö raskeks teeb?

Enel: See on töö, mida kannad endaga kogu aeg kaasas. Ei ole nii, et kell saab 5 ja pastakas kukub käest. Olles õhtuti või nädalavahetustel töölainelt eemal, tiksuvad erinevad tööülesanded siiski mõtteis.

Maicken: Mul on kodus voodi kõrval märkmik, kuhu panen öösiti oma parimaid mõtteid kirja. Mõte tuleb, ehmatan üles ja panen selle pimedas käsikaudu kirja.

Jorven: Sarnaseid probleeme on palju, aga igal pool ei tööta sama lahendus. Ei ole nii, et - piltlikult - nael turritab välja ja lahendan selle probleemi lihtsalt haamriga peale lüües ära. Mida lähemale me probleemile saame, seda suurem on tõenäosus, et me selle lahendame. Raske on kuna see on huvitav ja tihti ei saagi rahu enne kui lahendus on olemas.

Mis teie töö ägedaks teeb?

Enel: Kolleegid! Ja kliendid, kes saadavad meile õnnestunud ürituste järgselt lilli või torti. Uskuge, me hindame seda kõrgelt! Äge on see, et näeme oma töö tulemust vahetult. Paljudes teistes ametites ei saa eduelamust ise nii füüsiliselt nautida.

Jorven: Olen Eneliga nõus - meil on siin tõesti hea seltskond! Meie töö on raske ja lõbus samal ajal. Ja mulle meeldib meie mantra: „Get shit done!". Mis suures pildis näitab usaldust oma kolleegidesse ja annab vabaduse ise oma ajaga arvestada. Sa ei pea määratud ajal olema kontoris, vaid lihtsalt oma asjad ära tegema. Kui tahad, lähed stressad kodus edasi :)

Kogu meie agentuur toimib sisemiselt nagu freelancer. Igaüks on ise oma peremees ja vastutaja.

Maicken: Meie kontori sisekliima ja tiimi läbisaamine on vinge. Mulle meeldib see tunne, et sa tahad hommikul tööle minna... see ongi äge. Loomulikult teeb palju rõõmu ka klientide positiivne tagasiside.

Milline on hea klient?

Enel: Hea klient on püsiklient, sest siis on meil olnud võimalus teda aja jooksul tundma õppida. Avatud kaartidega mängimine ja pidev tagasiside andmine on tähtsad.

Maicken: Meie klient!

Jorven: Hindame kõrgelt kliente, kes meid endale lähedale lasevad ja usaldavad, sest meie töö edu sõltub sellest. Pidev piikide purustamine teeb tulemuseni jõudmise raskeks. Hea klient julgeb meie ideedega koos lennata ja riskida.

Võitsite tänavu jaanuaris Tallinnas toimunud Coca-Cola Euroopa regiooni aasta tippkohtumise korraldamise eest Kuldmunal ühe peaauhindadest - Grand prix. 700 Coca-Cola Euroopa võtmetöötajat kohtusid Tallinnas, et ühiselt tulevikku vaadata. 3-päevane üritus sisaldas 2 konverentsi Tere Tennisekeskuses ning õhtuseid pidusid Kultuurikatlas ja Teras Beachil. Rääkige sellest suursündmusest palun lähemalt.

Maicken: See oli mastaapseim firmaüritus, mis Eestis kunagi tehtud on! Ühtlasi ka suurima käibega.

Jorven: Coca-Cola Baltikum on olnud meie klient juba pikka aega, aga see tippkohtumine oli väga suur projekt ka Euroopa mastaabis.

Enel: Ürituse korraldaja leidmiseks tehti konkurss, kus meil olid vastas Vene ja Poola suured agentuurid, kus töötab kümneid kui mitte sadu inimesi. Võrreldes Venemaa ja Poolaga on Eesti turg väike ning ka agentuurid on pisikesed. Meie 8-liikmeline agentuur on Eestis üks suuremaid. Et välismaistele gigantidele tugevamat vastupanu osutada, haarasime kampa ka teise Eesti agentuuri Vool Eventsi.