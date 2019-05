Vaata, kes pääsesid Eesti turundajate TOP10sse

Eesti turundajate TOP10sse pääsesid Mart Maidesoo, Martin Leis, Samuel Põldaru, Mihkel Külaots, Henri Palmar, Andres Paabos, Tarmo Visnapuu, Toomas Plunt, Mari Villem ja Kaidi Tiitson. TO10sse pääsejate keskmine punktisumma internetipõhise 40 küsimusega küsimustiku täitmisel oli 85%. Samal ajal kui kõigi vastajate keskmine punktisumma jäi 61% tasemele.

Testi koostamist juhtinud Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul näitas test mõningate eranditega, et laias laastus jagunevad turundajad oma teadmistelt Eestis kahte suuremasse gruppi: digiturundajateks ja klassikalisteks kommunikatsiooninimesteks. Kusjuures vaid vähesed tundsid põhjalikult mõlema grupi võtmevaldkondi.

Naaritsa sõnul tähendab TOP 10sse pääsemine ilma liialdusteta seda, et antud isiku kätte oma turundusotsuseid usaldades, on organisatsioonid teinud aruka valiku. „Tegemist on erudeeritud inimestega, kes oskavad nii analüüsi kui strateegilist planeerimist, presenteerimist ja kommunikatsiooni, saavad hästi hakkama ka kampaaniate juhtimise ning Facebooki ja Twitteri võtmeindikaatorite kasutamisega,“ rääkis Naarits.

„Kuigi ülimalt sümpaatne oli näha kõrgeid skoore korjamas nii arsti, mitut turundusagentuuri juhti kui näiteks mängudisainer Martin Leisi, kes pääses ka TOP10sse, jäi veidi kripeldama, et esimesel aastal polnud kedagi, kes saanuks tulemuseks üle 95%. Ehk järgmisel aastal testi väikeste muudatustega korrates, näeme veelgi kõrgemaid skoore,“ lisas Naarits.