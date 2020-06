"Veebid korda" esimene saade: kuidas oma veebiga pärast kriisi edukalt edasi minna?

Alustas Veebimajutuse ja partnerite "Veebid korda" saatesari, kus eksperdid aitavad Veebimajutuse klientidel oma veebid paremini tööle saada ja kasu tooma panna. Alati on parem, kui iga asja teeb oma ala ekspert. Sama tulemuseni ise pusides tavaliselt ei jõua. Ja nüüd ongi eksperdid kohal ja võtavad ette konkreetsed veebid, millelt oodatakse pärast kriisiaega edukat tulemust.

"Saate idee on väga lihtne. Meil on kuus ettevõtet, kellega soovime nende äri Internetis paremini toimima panna," räägib Veebimajutuse mentor Marko Toom. Seda aitavad teha Eesti ühed parimad spetsialistid. Töö saab olema kiire ja korralik, ning eesmärgiks on kodulehtede võimalikult hea esinemine otsingutulemustes ning rohkem tellimusi ja kontakte klientidelt.

Ka kodulehe välimus tehakse korda, et nii tehnilised kui disainilised elemendid jätaks usaldusväärse mulje ja ei peletaks klienti eemale. Kuue ettevõtte nõustamise saatesari pole aga meelelahutus, vaid kasulik ja praktiline kõigile, kes tahaksid ka oma kodulehte paremaks teha. Siit saab häid nõuandeid ja soovitusi, kus näiteks on ärid ja nende veebid nii-öelda päris elus.

6 äri, kuus erinevat lugu

Saates osalevad kuus ettevõtet täiesti erinevatest valdkondadest ja erinevate ärimudelitega. See tähendab, et lahendused katavad ka väga erinevaid valdkondi ja ilmselt oskab igaüks neist näidetest just endale kõige hingelähedasemaga sobituda ja kaasa elada, et saada spetsialistide nõuandeid sarnases valdkonnas tegutsedes.

Kuus ettevõtet, kelle veeb ja e-äri paremaks tehakse, on järgmised:

Meemeistrid.ee (vaata nende lugu Veebimajutuse blogist) - pereettevõte, kes tegeleb mee tootmise ja müügiga.

Riisaikel.ee - äge kasutatud riiete pood Tallinna kesklinnas

Siidisukk.ee - isikupärased sukkpüksid tüdrukutele ja naistele

Mediagear.ee - professionaalse video- ja audiotehnika nõuanded ja müük

Juhtmejukud.ee - IT kaabeldus ja muud nõrkvoolutööd

Hansavideo.ee - ettevõtte ja toote videotutvustused



Saame tuttavaks ka saates osalevate ekspertidega:



Priit Kallas - Eesti üks kogenumaid internetiturundajaid, kes aidanud paljudel ettevõtetel oma müüki suurendada ja otsingumootorites paremini välja tulla

Richard Rõõmussaar - Veebimajutus.ee turundusjuht, kes on ka käima lükanud Veebimajutuse blogi

Marko Toom - Veebimajutus.ee äriarendusjuht ja mentor

Üle 200 Veebimajutus.ee partneri - ettevõtted, kes tegelevad veebiarenduse ja turundusega



Millal on veeb korras?

Kas veeb on nagu Tallinna linn, mida kogu aeg ehitatakse, aga kunagi valmis ei saa? Nii võib küll öelda, kuid siiski on eristatavad ka neli tahku, mille kõigi kordasaamise puhul võib öelda, et nüüd on veebileht enam-vähem toimiv.

Need neli tahku on

disain

tehniline osa

turundus ja levi

ärimudeli toetamine



Kõik need peavad olema veebis hästi töötavad, kui aga mõni neist ei tööta korralikult, siis veeb ei täida oma eesmärki.

Esimene episood: milline on hetkeolukord?





Siidisukk.ee kirjeldab hetkeolukorda kui tavalist, kui on oma väikesed kliendid ja üks suurem jaepartner, kuid käive on eriolukorra pärast siiski oluliselt väiksem, kui võiks olla. Järgi on viiendik käibest. Kuid e-poes on väga korralikud brändid ja kvaliteet on sellega alati tagatud.

Äririskiks on praegu see, et e-pood on loodud ühemehe-platvormil ja see pole enam piisavalt kaasaegne. Ostuprotsessi hiireklõpsude arv on liiga suur, teekond ostu vormistamiseni liiga pikk. Kaup võiks olla kolme kuni viie klikiga ostetav.

Priit Kallas soovitab üle minnes mõnele kaasaegsele platvormile jälgida ka seda, et pikka aega väärtust kogunud senine leht ei hakkaks jälle tulemustega otsimootorites nullist pihta, vaid säilitaks oma aastatega kogutud väärtuse.

Juhtmejukud.ee veeb on väga vana - mobiilirakendustes ei tööta hästi, nähtavus sotsiaalmeedias pole hea, kuid kunagi veebi tehes sai Google´i SEO päris korralikuks tehtud. Praegu läheb augustikuuni hästi ja plaanipäraselt tänu ühele suurele projektile, IT juhid ja haldusjuhid ärisektorist ja riigiettevõtetest-ametitest on põhikliendid ka teistes projektides. Müügis on rõhku pandud suurtele partneritele Teliani välja.

Riisaikel.ee pidi oma poe 15. märtsist füüsiliselt kinni panema, aga nüüd juba läheb müük järjest paremini. Kriisis toovad inimesed ka rohkem asju müüki, mis peaks olukorda leevendama. Riisaikel.ee võtab boksimüüki kasutatud riideesemeid. Müügi pealt võetakse komisjonitasu. Boksirent on püsitasuga iga kuu füüsilises poes, lisandub müügitasu, kui midagi maha müüakse.

Mediagear.ee pole veel veebiarenduse raha tagasi teeninud. On suured kliendid ja lisaks ühe- või kahemehe-ettevõtted, keda püütakse veebist. Samuti oodatakse eraisikute tellimusi. Veebipood moodustab praegu vaid 2% käibest, veebist on ostmas käinud 10-15 erinevat klienti. Turg aga on Eestis kindlasti mitu suurusjärku suurem. Potentsiaali nagu oleks. Väikeste ostude puhul polegi meeletut langust viimasel ajal olnud. Inimesed küll vähem salvestavad ja monteerivad, kuid rohkem tehakse striime ja liveülekandeid.

Hansavideo.ee asjad läksid hästi eelmise aasta novembrini, siis tuli must auk. Uusi kliente pole, aga need kliendid, kes on, need on olnud juba aastaid. Teisi tegijaid on Eestis üsna palju, aga kriisi ajal video vajajaid on olnud vähevõitu. Klient on peamiselt keskmisest edukam ettevõte.

Meemeistrid.ee jaoks tundus, et tuleb äge ja teistmoodi kevad, kui inimesed koju jäid, aga nüüd on tempo maas. Kas kõik turud ja müüjad kaovadki ära? E-poes saab kompenseerida ärajäänud otsemüüki ja laatasid, esimesel kriisinädalal oli ka päris hea soodustus. See tõi palju ostjaid, kuid praegu tuleb vaid üksikuid tellimusi. Mesilasi on firmas 200 peret, peremehel on suurmesila kogemus Soomest kuni 1000 perega, seega peaks olema selge, mismoodi veel suuremas mesilas asjad käivad.

Priit Kallas soovitab alustada Google Analyticsist ja Facebooki Pixelist, et aimu saada, kuidas e-poes külastajaid käib ja mida nad seal teevad. Kui platvormiks on Voog, siis see on lihtne.

Esimene oluline mõiste: on SEO?

SEO (Search Engine Optimization ehk otsimootoritele optimeerimine) on tegevused, mis aitavad kodulehe otsingus saada võimalikult ettepoole teatud märksõnadega, mis tooks võimalikult palju kliente kodulehele või e-poodi. SEO on nagu rahamasin, mis toob nii kliente kui raha läbi kodulehe.

Üheks tegevuseks SEO-s on märksõnauuring. Sellega selgitatakse välja, milliseid märksõnu inimesed Google´ist otsivad ja see annab kätte otsingusõnad, millele maksab oma kodulehte optimeerida.

Tähtsad märksõnad peaksid sisalduma kodulehe pealkirjas, kirjelduses, lehe sisus väljakirjutatult ja ka veebiaadressis ehk URL-is.

Kui soovid ka oma ettevõttel veebi korda teha, siis liitu "Veebid korda" grupiga Facebookis, kus saab ekspertidelt abi.

Järgmine saade toimub nädala pärast, kus pannakse osalejatele kokku personaalne tööplaan, mida võiks veebis ette võtta.