VIDEOD | Helge tuleviku lubamisest ärakeelatud õudusfilmini: reklaamid, millega soomlased valimiskampaaniat tegid

Mulle tundus, et see retrolugu on sobis hästi Zalando veebipoe reklaamiga, mida näidati kohe peale Kokoomuse reklaami. Kokoomus sai seekordsetel valimistel 3. koha (38 kohta parlamendis, tõus + 1 mandaat).

Soome Keskerakond ehk Keskusta

Üks päris masendava tundega kurb lugu. Tulemus: 4. koht (31 kohta parlamendis, langus - 18 mandaati). Keskerakond sai tõsise hoobi - partei toetus kukkus viimase saja aasta halvimale tasemele.

Põlissoomlased (Perussuomalaiset)

"V" (V niin kuin ketutus, tõlkes: V kui mäss). Selle õudusfilmiga sai opositsioonierakond tasuta tähelepanu. Finnkino keeldus lõpuks selle filmi treilerit näitamast. Ja filmis näidelnud mees sai parlamendiliikmeks.

Kommunikatsioonistrateegia ülesehitus: agressiivsus -> reaktsioonid -> kajastused (sotsiaal)meedias toimib ka Soomes. Põlissoomlaste häälesaak tõi valimistel 2. koha (39 kohta parlamendis, tõus + 1 mandaat).