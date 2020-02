VIDEOD | Üle kümne miljoni dollari minuti eest: vaata tänavusi Super Bowli staaridest pungil reklaamipärleid

Delfi Sport kirjutas eelmisel nädalal ameerika jalgpalli suursündmuse ülevaates, et Super Bowli ajal näidatavad reklaamid on maailma kalleimad. Tänavu on hind tõusnud 5,3 – 5,7 miljoni dollarini 30 sekundi eest. Ning need, kes tahavad oma kaupa reklaamida kohtumise eelses ja järgses jalgpallistuudios, peavad lauale laduma 2 – 3 miljonit poole minuti eest. Eelmine Super Bowl tõid telekompaniile NBC sisse 423 miljonit dollarit.

Kõige enam tuulutab rahakotti õllefirma Anheuser-Busch, kes reklaami neli minutit ehk umbes 44 miljoni dollari eest.

Miks on reklaamid nõnda kallid? Sest esiteks oodatakse telerite ette ligi 100 miljonit ameeriklast ja lisaks 60 miljonit on neid, kes heidavad mängule pilku.