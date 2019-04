1. maist 950 eurot palka nii Ukraina juhile kui juhatuse liikmele

Vastavalt Autoettevõtete Liidu ning Transpordi Ametiühingu kokkuleppele hakkab kehtima miinimumpalga nõue 950 eurot, mis 2020. aasta maist tõuseb 1000 euroni ning 2021. aasta maist 1100 euroni.

“Siseriiklikul veol on sõlmitud tööjõukokkulepe, mis sisaldab miinimumpalka normtundidega. Seda tuleb maksta kõikidele juhtidele olenemata sellest, kas vedusid teostatakse omal kulul või teenusena, kas juht on renditud või kas roolis on ettevõtte omanik ise,” lausus Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori.

Loe pikemalt Äripäevast.