10 000 hektarit Eesti metsa liikus Rootsi tselluloositehase kätte

Forestumil on Eestis tütarfirma, kes omab omakorda 10 300 hektarit maad Hiiumaal ja Saaremaal. 8800 hektarit sellest maast on mets, mille maht on 1,3 miljonit kuupmeetrit.

Muu hulgas ostis SCA hiljuti 10 000 hektarit metsa ka Lätis. "Meie eesmärk on metsaomanikena Baltikumis kasvada," ütles SCA metsandusvaldkonna tegevjuht Jonas Mårtensson. "Balti riigid on meie tooraine tarne loomulik ja oluline osa ning me oleme sellel turul juba pikka aega puidu ostjad olnud. Metsa omamine selles piirkonnas kindlustab meid veel paremini," lisas ta.

