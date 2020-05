100 miljonit eurot kaasanud Wolti tegevjuht: õppisime Eestis palju oma äri kohta

Ta rääkis, et keegi ei tea, milline saab majanduskriis olema ja seetõttu kaasati investoritelt sada miljonit. „Kuigi meil polnud vaja raha kaasata ja me pole saanud niimoodi kahjustada nagu paljud teised firmad, siis teadsime, et me ei saa loota, et praegune olukord jätkub. Meil on üle 20 000 kulleri, üle 10 000 restorani ja üle tuhande töötaja. Meie õlul on suur vastutus ja peame suutma ükskõik millisest tormist läbi minna," selgitas Wolti juht.

Kuusi rääkis ka sellest, kuidas Wolt üle lahe lõuna poole laienes. Soomest pärit ettevõtte jaoks oli Eesti üks esimesi välisturge.

„Meil on väga armas suhe Eestiga, kuna see on riik, kus me õppisime palju oma äri kohta. Tallinn on üks nendest turgudest, kus oleme kõige paremini kanda kinnitanud, arvestades seda, kui suur osa inimestest kasutab Wolti iga nädal ja iga kuu," märkis Kuusi.

Wolti tegevjuht kirjeldas veel, mida täpselt Eestis õpiti ja rääkis sellest, kuidas ettevõte on kasvanud ning millised on tulevikuplaanid.