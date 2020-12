100 miljonit vaba raha. Saksamaa energiahiid sihib Eesti taastuvenergia turgu

„Meile pakuvad Eestis huvi väikese ja keskmise suurusega taastuvenergeetika projektid, mille investeeringu maht on kuni 100 miljonit eurot. Eriti meeldib meile ellu viia innovaatilisi ja keerukaid projekte," ütles Danpower GmbH tütarfirma Danpower Eesti ASi juhatuse liige Juhan Aguraiuja. Praegu kuuluvad Danpower Eestile Võru ja Puiga kaugküttesüsteemid.

Aguraiuja selgitas, et Danpower eelistab projektidesse siseneda kas 100 protsendilise osalusega või enamusinvestorina, kel on aktiivne roll projektide realiseerimises. „Eelistatud on algusfaasis projektid, kus on suur vajadus insenertehnilise pädevuse järgi, kuid oleme valmis sisenema juba ka hilisemas staadiumis või valmis projektidesse," lisas ta.

Danpoweri põhikompetentsid on taastuvate kütuste nagu olme-, puidu- ja protsessijäätmete põletamine, samuti biogaasi ja biometaani valmistamine ning kaugkütte- või tööstussoojuse pakkumine. Kontsern omab suurt kogemust ka tuuleenergeetikas ning erinevates salvestustehnoloogiates.

Saksamaa on lubanud 2038. aastaks loobuda kivisöe kasutamisest soojuse ja elektri tootmisel, mis kohustab riiki otsima keskkonnasõbralikumaid viise, kuidas energiat toota. Taastuvenergiale keskendunud Danpower on nende muutuste esirinnas. „Saksamaa suurkorporatsiooni kogemusest roheprojektide arendamisel võiks kasu olla ka Eestil, kel seisavad lähiaastatel ees sarnased väljakutsed," ütles Aguraiuja.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisinvesteeringute keskus on Danpoweriga koostööd teinud 2012. aastast, kui Danpower omandas ASi Võru Soojus. EASi välisinvesteeringute keskuse juht Kaspar Kork ütles, Danpoweril on pikaajaline kogemus ja ekspertteadmised energeetika ja iseäranis taastuvenergeetika valdkonnas. „Sellist tüüpi ettevõtete investeeringute saamise nimel käib maailmas tihe konkurents. Oleme omalt poolt valmis Danpowerit igakülgselt aitama, et nende tegevus siin kulgeks võimalikult sujuvalt," rääkis ta. Kork tõi välja, et EAS on viimasel ajal aidanud Eestisse meelitada näiteks Volkswageni autotarkvarafirma tütarettevõtte Car.Software Estonia ASi.