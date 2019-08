12-aastasena bitcoine ostnud noorest sai miljonär

12-aastasena bitcoine ostnud Finman on nüüdseks saanud 20-aastaseks ja tema enda sõnul on ta noorim bitcoini miljonär, kirjutab Business Insider.

Finman meenutas, et 2008. aastal majanduskriisi ajal käis ta vennaga meeleavaldusel, kus ta nägi üht meest bitcoini särki kandmas ja uuris temalt, millega täpsemalt tegu on. „Ta oli hipi ja ütles, et see teeb lõpu Wall Street'ile, korruptsioonile ja kõigele halvale," kirjeldas Finman.

Seejärel hakkas Finman krüptovaluuta kohta uurima ja arvas, et see asi kasvab suuremaks.

Finman jättis 15-aastasena kooli pooleli ja asutas idufirma Botangle, mille ta kaks aastat hiljem 300 bitcoini eest maha müüs.