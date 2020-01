15 aastat tegutsenud ettevõtja valulik pihtimus: lõpetan tegevuse, sest riigi püüd väikeettevõtlust lämmatada on tõsiselt närvesööv

„Nii see on ja muidugi kurb, aga otsus pole tulnud üleöö, vaid pool aastat päevast päeva kaalumise tulemusena,” ütles Raadik täna sotsiaalmeediasse tehtud postituses. Ta meenutas, kuidas on 15 aastat väikeettevõtjana põlve otsas pusinud, korraldanud reise eelkõige nendesse kohtadesse, kuhu tal endal oli huvi minna.

„Oli õnnestumisi ja tagasilööke, on meeletul hulgal häid mälestusi. Lõpetamise põhjuseid on mitmeid, üks, mis tõsiselt närve seest söönud, on riigi püüd lämmatada väikeettevõtlus läbi tarbijakaitseameti. Ja seda järjepidevalt läbi aastate!” põhjendas Raadik.

Ta tõi näite eelmisest aastast, kui sai e-kirja teatega, et tema ettevõtte suhtes on algatatud väärteomenetlus ning kui ta kohe ettevõtte kontoväljavõtet ja lepinguid ei saada, siis ootab teda 50 000 euro suurune trahv ja must nimekiri. „Oled parajasti kuskil tundras seiklemas ja põmm!” kirjeldas ta.

Raadiku sõnul helistas ta seepeale tarbijakaitseametisse. Seal paluti tal neile kirjutada. „Kirjutad ja meilid jäävad vastuseta. Kirjutad mitu kirja, küsid, milles asi? Lased kõik vajalikud paberid ära saata ja jääd ootama. Nii uimad pool aastat, kirves pea kohal, kuni lõpuks saabub kiri teatega, et menetlus on lõpetatud, rikkumisi ei leitud!” rääkis ta.

Raadiku sõnul on see lugu aastast aastasse kordunud. „Iga aasta pannakse kokku jälle ports uusi seadusi, mis on mitmeid lehekülgi pikk ja paragrahve täis ja millest läbi närimiseks ei aita isegi õppinud jurist! Ei jaksa enam!” sõnas väikeettevõtja.

Paberimajandus mõeldud tarbijate kaitseks