150 miljoni dollari petuskeemis osalenud vendadel Lilleväljadel on Eestiga tihedad sidemed

„Eriti tigedaks teeb, et tegemist oli perekondliku pettusega ehk grupp sugulasi Lilleväljasid pettis investoritelt raha välja," ütles Dmitri Pronjuškin, kes kaotas pettuses süüdistatavatele 200 000 dollarit. Ta on teinud Lilleväljade petuskeemi kohta internetis ka kodulehe, kust leiab infot ja dokumente Eestiga tihedalt seotud Lilleväljade ning nendega seotud firmade ja firmade töötajate kohta. Üks pettusega seotuks peetud firma on registreeritud Eestis.

