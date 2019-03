180-kraadine pööre. Baltika teeb midagi enneolematut: Milder ei räägi Baltika kasvust

Baltikasse minnes on tavaline, et Meelis Milder ütleb tuleviku kohta ikka midagi positiivset sellest olenemata, kas majanduses või Baltikas on head või rasked ajad. Ja alati on teemaks kasvustrateegia, sest börsiettevõtted peavad ju kasvama. Hoopis teine jutt oli eile, kui Milder andis lühikese intervjuu. Ettevõte teatas kulude kokkuhoiuks Eestis tootmise lõpetamisest ja seetõttu 340 töötaja koondamisest tänavuse aasta jooksul.