20 000-pealise ametnike armee keskmine palk küündib 1729 euroni

Avalikus sektoris töötas eelmisel aastal kokku 132 225 inimest. Neist avalikus teenistuses ehk riigi- ja kohalike omavalitsuste ametiasutustes töötas 27 569 teenistujat (20,9%). Avaliku sektori töötajaskond tervikuna on vähenemistrendis, aastaga vähenes ka avalik teenistus 2,5% ehk 720 teenistuja võrra.

Avalikest teenistujatest töötas 22 005 riigi ametiasutustes ning 5 564 kohalike omavalitsuste ametiasutustes. Üle kolmandiku (36,4%) olid eriteenistujad, sh politsei- ja vanglaametnikud, päästeteenistujad jt. Avalik teenistus on jätkuvalt suhteliselt noor - keskmine vanus oli 43,4 aastat, kuid keskmine iga on tõusutrendis. Naisi on veidi rohkem kui mehi, samas eriteenistustes on ülekaalus nooremaealised mehed. Kõrgharidusega inimeste osakaal on avalikus teenistuses oluliselt suurem kui Eestis tervikuna. Eesti kõikidest hõivatutest oli kõrgharidusega inimeste osakaal 41%, samas avalikest teenistujatest on kõrgharidusega 60%.

Riigiametnike keskmine brutokuupalk oli möödunud aastal 1 729 eurot, kasvades aastaga 6,9%, kohalike omavalitsuste ametnike keskmine brutokuupalk oli 1607 eurot, kasvades aastaga 11%. Eesti keskmine brutokuupalk kasvas möödunud aastal 7,3%, tõustes1310 euroni.

Aruandes antakse lisaks töötajate arvudele ülevaade tööjõukuludest, värbamisest ja valikust, palgalõhest, personali voolavusest, arendus- ja koolitustegevustest, eetikast ning avaliku teenistuse seaduse rakendamisest.

Rahandusministeeriumis valminud aruanne esitatakse nüüd valitsusele ja riigikogule heakskiitmiseks. Avaliku teenistuse 2018. aasta aruandega saab tutvudarahandusministeeriumi kodulehel.