20-aastane bitcoini hai: kes kümne aastaga ei saa miljardäriks, peab vaid iseennast süüdistama

20-aastane Erik Finman käis välja ka loomult krüptoraha optimistide seas oimetuks võtva prognoosi. Finman rääkis MarketWatchile antud intervjuus, et bitcoin on nagu võitev lotopilet. Sellesse peaks investeerima ja hoidma järgmised kümme aastat. Juba jaanuaris ütles mees Business Insiderile, et kindlasti tekitab bitcoin aja jooksul miljonäre.

„Ma olin varem liiga väheoptimistlik,“ märkis investor, kes olevat bitcoini investeerides juba hilises teismelise eas miljonär. „Ütlen praegu, et kui sa ei ole kümne aasta pärast miljardär, siis on see ainult sinu enda süü.“

Ta jättis kooli pooleli, et tegeleda ettevõtlusega. Ta olevat juba 19. aastaseks saades miljonär. Siis kolis New Yorki ja omab umbes 450 bitcoini, mis tänaste hindade juures maksavad kusagil 3,6 miljoni dollari kandis.

Finman märkis, et vaadake interneti 1990ndate lõpul ja 2000ndatel. Bitcoin ja plokiahel on praegu samas kohas. Ta usub, et sellesse tööstusharusse investeering on nagu varajane investeering Amazon.comi, mis hakkas lihtsalt internetis raamatuid müüma ja maksab nüüd 912 miljardit dollarit.