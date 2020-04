20-aastase ajalooga Saaremaa toidutootja palvekirjas valitsusele: aidake likvideerida takistused, mis on tekkimas toidu töötlemisel

„Pöördume teie poole ettepanekutega, kuidas meie toiduainete tootjana näeksime oma ja teiste kodumaisel toorainel baseeruvate ettevõtetega rahva edasist häireteta kindlustamist kvaliteetse kodumaise toodanguga,” ütlevad Saaremaa DeliFood OÜ omanikud Margus ja Sirle Puust oma 15. aprilli pöördumises vabariigi valitsuse poole.

Nad märgivad, et toetavad väga seda põhimõtet, et ära anna inimesele kala, anna õng. „Sellest põhimõttest lähtuvalt on väga targalt talitatud ka põllumajanduse sektoriga. On antud neile võimalus ise ennast aidata läbi kvaliteetse tööjõu edasise kasutamise võimaldamise,” märgivad Saaremaa DeliFood esindajad.

Toiduainesektorit tuleks terviklikult käsitleda

Ettevõtjad märgivad, et nad toetavad igati valitsuse tööjõupoliitikat tervikuna, viidates pooleteise nädala tagusele valitsuse otsusele, millega otsustati teha erand põllumajanduse töötavatele hooajalistele võõrtöölistele ja pikendada nende kehtivusse lõppenud või lõppevaid töölubasid 31. juulini.

Küll aga teeb Saaremaa toidutootja ettepaneku, et selle muudatuse juures ei arvestatakse ainult otseselt põllumajanduses tegutsevate ettevõtetega, vaid käsitletaks toidusektorit tervikuna ehk siis põllult lauani.

„Oluline on täna, et säiliks kodumaine toiduainete tootmine. Meie kui selle tooraine kasutajad-väärindajad ehk siis keti järgmine lüli muretseme selle eest, et näiteks toodetud piim leiaks tee läbi kvaliteetsete toodete Eesti inimese lauale,” lausuvad Margus ja Sirle Puust pöördumises valitsuse poole.

Sellest tulenevalt teevad nad ettepaneku käsitleda toidusektorit tervikuna ja sarnaselt põllumajandusliku tootmisega ning aidata likvideerida takistused, mis on tekkimas toidu töötlemises.

„Toidutootmise ja ohutuse sertifikaat nõuab kindlaid ja rangeid reegleid ka väljaõppe ja inimeste oskuste osas. Kaasaegne tehnoloogia nõuab vähemalt kolmekuulist väljaõpet, mis on kallis. Meil ei ole kuidagi võimalik võtta tööturul vaba inimene ja rakendada ta koheselt tööle,” selgitavad nad. Seda isegi mitte siis, kui nad isegi seda väga sooviks.