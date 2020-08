23 aastat tagasi päästis Microsoft Apple’i suure rahasüstiga. Mis sai sellest investeeringust?

Praegu võib olla veider ette kujutada, et Apple, mille väärtus ületas äsja kahe triljoni dollari piiri, oli 23 aastat tagasi 90 päeva kaugusel pankrotist. Aga selline oli olukord 1997. aastal, kui Steve Jobs naasis ettevõttesse pärast 12-aastast pausi.

Apple oli keerulisse olukorda sattunud ebaõnnestunud toodete ja kehvade äriliste otsuste tõttu. Abikäe ulatas Microsoft, mis ostis 150 miljoni dollari väärtuses Apple'i aktsiaid.

Kahe ettevõtte kokkulepe oli üllatav, kuid osutus lõpuks mõlemale kasulikuks. Steve Jobs iseloomustas olukorda toona niimoodi: „Me peame lahti laskma arusaamast, et Apple'i võiduks on vaja, et Microsoft kaotaks."

Apple jäi tänu rahasüstile ellu ja see ühtlasi vaigistas süüdistusi, et Microsoftil on monopol.

Microsoft hakkas Apple'i aktsiaid müüma 2002. aastal ja 2003. aasta keskpaigaks ei kuulunud neile enam ühtegi osakut. Microsoft teenis oma investeeringu pealt 545 miljonit eurot.

Kui Microsoft poleks aga aktsiaid maha müünud, siis oleks nende väärtus praegu üle 115 miljardi dollari.