250 miljonit riigiabi saanud Airbalticu juht: kui praegune olukord jätkub, siis peame lisaraha küsima

Läti lennufirma sai riigilt suvel erakorralise abina 250 miljonit eurot. Ettevõtte kahjum esimesel poolaastal oli 185 miljonit, vahendab uudisteportaal LSM.

„Praegu ütleme, et me ei lähe valitsuselt raha juurde küsima, kuna me oleme juba saanud," rääkis Gauss. „Aga kui praegune olukord jätkub, siis vajame ühel päeval täiendavaid vahendeid."

Airbalticu jaoks on kõige suurem probleem praegu ebakindlus selles osas, kuhu ja millal saab lennata. „Küsimus on, millal saame edasi kasvada. Aga iga kriis saab lõpuks läbi ja Airbaltic on selleks valmis," ütles Gauss.

Gaussi sõnul jätkab lennufirma ärajäänud lendude eest inimestele raha tagastamist. Praeguseks on tagasi makstud umbes 80 miljonit eurot.

Läti riigile kuulub 96 protsenti Airbalticust.