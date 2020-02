26 000 töötajaga Stora Enso kehtestas koroonaviiruse hirmus oma töötajatele reisipiirangud

Suurkorporatsiooni juhatus saatis eile õhtul oma töötajatele laiali teate, milles keelab oma töötajatel lennukitega reisimise. "See puudutab kõiki lennureise, mitte ainult Hiina või sealt välja," selgitati kirjas.

Stora Enso pressiesindaja Satu Härkönen selgitas Delfile, et suure ettevõttena on neil vastutus peatada nõnda viiruse levikut. Mis puudutab töötajate isiklikke reise, siis ettevõtte hinnangul peaks ka neisse suhtuma tõsiselt.