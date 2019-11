27 aastat tagasi rootslaste asutatud Läti majandusleht lõpetab ilmumise

Dienas Biznessi esimene number ilmus 13.aprillil 1992. Ja vaatamata justkui ebaõnne tähistavala ilmumiskuupäevale, ilmus ajaleht siiski enam kui 27 aastat. Samas on nüüd aeg muutusteks, sest majandusajalehe formaat on oma aja ära elanud, teatas väljaandja.

Dienas Biznessi asutas ka Äripäeva omanik Rootsi meedagrupp Bonnier, kuid 2009. aastal müüsid rootslased nii ärilehe kui Läti ajalehe Diena firma endise tegevdirektori Aleksandrs Tralmaksi firmale Nedela SA.

Väljaandja märgib, et nõudlus trükimeedia järele väheneb igal pool maailmas ning inimesed eelistavad lihtsamaid ning mobiilsemaid uudiste allikaid. „Põlvkonnad on muutunud, lugemisharjumused on radikaalselt muutunud, tõdes Maršans, lisades, et inimesed tarbivad küll reaalajas uudiseid, kuid samal ajal püsib nõudlus ka sügavamate analüütiliste uudiste järele. Dienas Biznessi ajakirja number ilmub 12.novembril.

Väljaandja kinnitusel arendatakse paralleelselt ka digitaalset platvormi.

Läti Delfi kirjutab, et Firmas.lv andmetel on Dienas Biznessi omanik firma SM Investīcijas. Firma käive oli eelmisel aastal 1,89 miljonit eurot ning aasta kokkuvõttes jäädi 272 577 euro suurusesse kahjumisse.